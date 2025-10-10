Muerre Dubardu Puente, históricu defensor de la llingua asturiana, fundador de Conceyu Bable en Xixón
S. C.
Dubardu Puente, figura destacada nel ámbitu de la defensa de la llingua y de la cultura asturiana, finó a los 76 años d'edá.
Puente foi ún de los fundadores de Conceyu Bable en Xixón, asociación pionera na defensa del idioma asturianu, va más de 50 años y convirtióse nun referente de la cultura del país. Más alantre, collaboró activamente na fundación de l'asociación cultural "El Garrapiellu" dedicada a la promoción y defensa de la identidá asturiana. Nesa asociación participó na recuperación del camín tradicional de Xixón a Cuadonga.
Dende l'asiciación Iniciativa pol Asturianu quixeron espresar "les nueses más sinceres condolencies a la familia de Dubardu, les so amistaes y allegaos nestos murnios momentos. Valoramos el so trabayu pol idioma con agradecimientu y almiración".
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Un tinetense de 62 años, pillado a 237 por hora en la Autovía del Cantábrico a la altura de El Franco
- Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
- La multinacional estadounidense que se divide en dos y genera incertidumbre a sus más de 400 trabajadores en Asturias
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia
- Lo llevaron al quirófano en el HUCA, pero no lo operaron: un paciente denuncia un 'engaño' en plena huelga de médicos
- El Ministerio de Transportes de Puente carga contra el Principado por el peaje del Huerna: 'Desvían la atención
- Aditya Mittal, CEO de Arcelor: 'La industria siderúrgica europea puede tener un futuro mucho más sólido ahora
- Duro Felguera tantea la venta de su filial de operaciones y montajes: la empresa con la que mantiene contactos