Muerre Dubardu Puente, históricu defensor de la llingua asturiana, fundador de Conceyu Bable en Xixón

Dubardu Puente.

Dubardu Puente. / INICIATIVA POL ASTURIANU

S. C.

Uviéu

Dubardu Puente, figura destacada nel ámbitu de la defensa de la llingua y de la cultura asturiana, finó a los 76 años d'edá.

Puente foi ún de los fundadores de Conceyu Bable en Xixón, asociación pionera na defensa del idioma asturianu, va más de 50 años y convirtióse nun referente de la cultura del país. Más alantre, collaboró activamente na fundación de l'asociación cultural "El Garrapiellu" dedicada a la promoción y defensa de la identidá asturiana. Nesa asociación participó na recuperación del camín tradicional de Xixón a Cuadonga.

Dende l'asiciación Iniciativa pol Asturianu quixeron espresar "les nueses más sinceres condolencies a la familia de Dubardu, les so amistaes y allegaos nestos murnios momentos. Valoramos el so trabayu pol idioma con agradecimientu y almiración".

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

Los motivos polos que se disparó más d'un 47% l'usu de gas n'Asturies a lo llargo del branu

Muerre Dubardu Puente, históricu defensor de la llingua asturiana, fundador de Conceyu Bable en Xixón

Histories del pozu: Llaviana acueye una amuesa coles obres ganadores del concursu de microrrelatos mineros Manuel Nevado Madrid

Estes son les doce cintes del meyor cine d'autor internacional que compiten en Xixón

José María Montes Presa despídese de la presidencia de l'Asociación d'Intérpretes de la Canción Asturiana

El Gobiernu destina 50.000 euros a l'Academia de la Llingua pa impulsar l'asturianu y la cultura

Iván Ferreiro torna a Xixón cola so xira 'Hoy x Ayer': feches y detalles del eventu

Esta central va ser la "columna vertebral" del futuru d'Hunosa y va sostener más de 250 empleos

