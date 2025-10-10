Muerre Dubardu Puente, históricu defensor de la llingua asturiana, fundador de Conceyu Bable en Xixón

Dubardu Puente, figura destacada nel ámbitu de la defensa de la llingua y de la cultura asturiana, finó a los 76 años d'edá.

Puente foi ún de los fundadores de Conceyu Bable en Xixón, asociación pionera na defensa del idioma asturianu, va más de 50 años y convirtióse nun referente de la cultura del país. Más alantre, collaboró activamente na fundación de l'asociación cultural "El Garrapiellu" dedicada a la promoción y defensa de la identidá asturiana. Nesa asociación participó na recuperación del camín tradicional de Xixón a Cuadonga.

Dende l'asiciación Iniciativa pol Asturianu quixeron espresar "les nueses más sinceres condolencies a la familia de Dubardu, les so amistaes y allegaos nestos murnios momentos. Valoramos el so trabayu pol idioma con agradecimientu y almiración".

