Entamen les Xornaes Castreñes na Campa Torres de Xixón
Sixto Cortina (Traducción)
Les I Xornaes Castreñes, que se van allargar hasta'l próximu día 12 d'esti mes d'ochobre nel Parque Arqueolóxicu-Natural de la Campa Torres de Xixón, echaron a andar va unos díes con delles charles y la inauguración de la so esposición oficial. El programa de la iniciativa vien cargáu de ponencies y visites empobinaes pa ilustrar llargamente sobre esti tipu de patrimoniu.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
