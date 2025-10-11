Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entamen les Xornaes Castreñes na Campa Torres de Xixón

Inauguración de la esposición oficial de les Xornaes Castreñes.| LNE

Inauguración de la esposición oficial de les Xornaes Castreñes.| LNE

Sixto Cortina (Traducción)

Les I Xornaes Castreñes, que se van allargar hasta'l próximu día 12 d'esti mes d'ochobre nel Parque Arqueolóxicu-Natural de la Campa Torres de Xixón, echaron a andar va unos díes con delles charles y la inauguración de la so esposición oficial. El programa de la iniciativa vien cargáu de ponencies y visites empobinaes pa ilustrar llargamente sobre esti tipu de patrimoniu.

