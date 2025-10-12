Asina será'l nuevu festival entamáu por Puru Remangu y Ixuxú Cultura: muyeres, mocedá y asturianu
S. C.
Dos de los proyeutos más dinámicos de la cultura n'asturianu, Puru Remangu y Ixuxú Cultura, anuncien la creación d'un festival que va facese'l sábadu 29 payares nos Almacenes Kuivi d'Uviéu. Ello ye que la convocatoria va llamase "Artístiques", un eventu qu'axunta artes escéniques, música y artes plástiques, caracterizáu por que toles artistes participantes son muyeres moces qu'usen la llingua autóctona del so territoriu como idioma d'espresión.
Asina, les organizadores destaquen que "Artístiques" naz "pa visibilizar a les muyeres moces artistes, pa da-y espaciu a les que tán entamando la so carrera y pa crear llazos d'unión ente muyeres con munchu remangu que trabayen n'estremaes disciplines artístiques".
Esti festival, que va ser de baldre, tará formáu por tres estayes, entamando poles artes plástiques y escéniques, y pesllando cola parte musical. Pa ello, "Artístiques" va programar nos Almacenes Kuivi, pela tarde y nueche del sábadu 29, dellos conciertos, cuatro obres d'artes escéniques y diez intervenciones d'artes plástiques.
Ente les artistes participantes va haber profesionales con una trayeutoria afitada, y estudiantes que tán anguaño formándose nos estremaos centros educativos oficiales d'estes materies: ESAD (Escuela Superior d'Arte Dramáticu); ESAPA (Escuela Superior d'Arte del Principáu d'Asturies) y la Escuela de Arte d'Uviéu.
Según les organizadores, la parte musical tamién va ser "perespecial", con dos actuaciones "inédites qu'amesten asturianada y electrónica". Ente elles, avancen la participación de SÜNE dende'l País Vascu y Catuxa Salom dende Galicia coles sos propuestes musicales qu'axunten sones de raigañu del so territoriu con estilos contemporáneos.
Ente los oxetivos de la iniciativa alcuéntrense los de sofitar la creación cultural xoven; contribuyir a crear oportunidaes llaborales pa la mocedá asturiana nel sector cultural; amenorgar la brecha de xéneru presente nos escenarios; fomentar la diversidá llingüística; afitar sinerxes ente distintos subsectores culturales; promover la interrellación y l'intercambiu cultural ente pueblos; ufrir al públicu un festival orixinal, pioneru y atractivu; o crear nueves audiencies pa la cultura asturiana.
"Artístiques" va a ser un festival gratuitu dafechu col que la marca va celebrar asina'l so aniversariu: "Ye una manera d'agradecevos, nes feches nes que cumplimos años, tol sofitu que nos distis dende qu'echamos a andar a finales de 2018 y dende qu'abrimos la tienda d'Uviéu a finales de 2023". La programación completa pue consultase na web de Puru Remangu.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
