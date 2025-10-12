El naval español, lideráu polos astilleros asturianos, con contratos de 2.700 millones
El sector algama'l so mayor nivel de pidíos de los 14 años postreros
La sociedá Pymar, qu'integra a les principales empreses privaes, meyora la so calificación creiticia
Sixto Cortina (Traducción)
Los astilleros españoles afitáronse como la segunda potencia con mayor contratación naval de la Unión Europea y dientro del "top ten" mundial, según destacó esti día la sociedá qu'integra a los principales astilleros privaos, Pymar, presidida pol asturianu Álvaro Platero. Los astilleros españoles algamaron "el mayor nivel de cartera de pidíos de los catorce años postreros", con 69 buques en construcción –más de la metá nos astilleros de los grupos asturianos Armón y Gondán–, por un valor de más de 2.700 millones d'euros.
Amás, Pymar señala que los astilleros españoles tienen un destacáu allugamientu internacional nos rankings de contratación de los segmentos de mayor complexidá, valor añedíu y componente anovador, como los buques pa la investigación oceanográfica, los dedicaos a la acuicultura marina o los destinaos al ámbitu de la enerxía eólica marina.
Coincidiendo colos altos niveles d'actividá, l'axencia de calificación creiticia Fitch alzó de BBB+ a A- el "rating" de Pymar. "Esta meyora de la calificación creiticia evidencia la fortaleza y solvencia de Pymar y de los preseos financieros de los que dispon, respondiendo pola so capacidá como ferramienta clave de collaboración públicu-privada na política industrial pal sofitu a les empreses de la industria naval privada española", señaló Almudena López del Pozo, conseyera delegada de Pymar.
