Esta lleenda de la música cubana encabeza'l cartel del ciclu Vetusta Jazz 2025
La Fundación Municipal de Cultura entama esta programación coles mires puestes na candidatura d'Uviéu a Capital Europea de la Cultura 2031
Pelayo Méndez / Sixto Cortina (Traducción)
La quinta edición del ciclu Vetusta Jazz va disfrutar de la presencia de Chucho Valdés, ún de los grandes nomes de la hestoria del xéneru. El maestru cubanu va llegar al Teatru Campoamor el próximu 21 de payares col show de la so nueva xira titulada "Cuba and Beyond”. La Fundación Municipal de Cultura nun recatió n'esfuerzos y ufierta una programación de primera llinia, mui enfotada na candidatura d'Uviéu a Capital Europea de la Cultura 2031.
Acompañen nel cartel a Chucho Valdés otros nomes de muncha sonadía nel xéneru. La cantante alemana de jazz modernu, Sabine Kühlich, va actuar el domingu 30 de payares acompañada pol saxofonista español Jorge Viejo. Va zarrar la quinta edición l'actuación del portugués António Zambujo'l sábadu 13 d'avientu, el guitarrista brasileñu Yamandu Costa acompañarálu na so función na capital del Principáu.
Les entraes yá tán a la venta, los precios tán ente los 25 y los 35 euros. Les entraes más barates son les d'anfiteatros y les más cares les del patiu. Va ser perimportante la puntualidá de los asistentes, nun se va dexar aportar al recintu col espectáculu empezáu.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
