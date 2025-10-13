La Ópera d'Uviéu lleva "Roméo et Juliette" a Ribeseya

La Ópera d'Uviéu llega a Ribeseya con una emisión en direutu de "Roméo et Julliete", la célebre obra del compositor Charles Gounod. La representación, que va tener llugar el miércoles 15 d'ochobre a les 19:30 hores nel Teatru Campoamor d'Uviéu, va poder disfrutase en tiempu real na Casa de Cultura ribeseyana.

Esta iniciativa ye posible gracies a la collaboración ente la Fundación Ópera d'Uviéu, l'Asociación Cultural Amigos de Ribeseya y el Conceyu de Ribeseya. La entrada va ser llibre hasta completar l'aforu.

Cartel de la Ópera d'Uviéu "Roméo et Juliette" en Ribeseya. / R. J. Q.

La obra

Estrenada'l 27 d'abril de 1867 nel Théâtre Lyrique de París, "Roméo et Juliette" ta basada na traxedia homónima de William Shakespeare. El llibretu, firmáu por Jules Barbier y Michel Carré, afaya con sensibilidá la historia de los amantes de Verona, enfrentaos al odiu ente les sos families.

Musicalmente, Gounod compon una partitura delicada, enllena de llirismu y con una llinia de cantu belcantista, propia de la tradición de la "grand ópera" francesa. La obra caracterízase pola so tenrura, elegancia y momentos d'intensa emoción, y supunxo una influencia bultable en compositores posteriores como Massenet o Debussy.

