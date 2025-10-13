La Ópera d'Uviéu lleva "Roméo et Juliette" a Ribeseya
La Casa de Cultura va retresmitir en direutu la función del Teatru Campoamor el miércoles 15 d'ochobre
J. Quince / Sixto Cortina (Traducción)
La Ópera d'Uviéu llega a Ribeseya con una emisión en direutu de "Roméo et Julliete", la célebre obra del compositor Charles Gounod. La representación, que va tener llugar el miércoles 15 d'ochobre a les 19:30 hores nel Teatru Campoamor d'Uviéu, va poder disfrutase en tiempu real na Casa de Cultura ribeseyana.
Esta iniciativa ye posible gracies a la collaboración ente la Fundación Ópera d'Uviéu, l'Asociación Cultural Amigos de Ribeseya y el Conceyu de Ribeseya. La entrada va ser llibre hasta completar l'aforu.
La obra
Estrenada'l 27 d'abril de 1867 nel Théâtre Lyrique de París, "Roméo et Juliette" ta basada na traxedia homónima de William Shakespeare. El llibretu, firmáu por Jules Barbier y Michel Carré, afaya con sensibilidá la historia de los amantes de Verona, enfrentaos al odiu ente les sos families.
Musicalmente, Gounod compon una partitura delicada, enllena de llirismu y con una llinia de cantu belcantista, propia de la tradición de la "grand ópera" francesa. La obra caracterízase pola so tenrura, elegancia y momentos d'intensa emoción, y supunxo una influencia bultable en compositores posteriores como Massenet o Debussy.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Un tinetense de 62 años, pillado a 237 por hora en la Autovía del Cantábrico a la altura de El Franco
- Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
- La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
- Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia
- Giro en las pruebas de las oposiciones sanitarias en Asturias: así darán ventaja a los interinos de larga duración
- Aditya Mittal, CEO de Arcelor: 'La industria siderúrgica europea puede tener un futuro mucho más sólido ahora
- Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso