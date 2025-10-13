Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Ópera d'Uviéu lleva "Roméo et Juliette" a Ribeseya

La Casa de Cultura va retresmitir en direutu la función del Teatru Campoamor el miércoles 15 d'ochobre

Cartel de la Ópera d'Uviéu &quot;Roméo et Juliette&quot; en Ribeseya.

Cartel de la Ópera d'Uviéu "Roméo et Juliette" en Ribeseya. / R. J. Q.

J. Quince / Sixto Cortina (Traducción)

Ribeseya

La Ópera d'Uviéu llega a Ribeseya con una emisión en direutu de "Roméo et Julliete", la célebre obra del compositor Charles Gounod. La representación, que va tener llugar el miércoles 15 d'ochobre a les 19:30 hores nel Teatru Campoamor d'Uviéu, va poder disfrutase en tiempu real na Casa de Cultura ribeseyana.

Esta iniciativa ye posible gracies a la collaboración ente la Fundación Ópera d'Uviéu, l'Asociación Cultural Amigos de Ribeseya y el Conceyu de Ribeseya. La entrada va ser llibre hasta completar l'aforu.

La obra

Estrenada'l 27 d'abril de 1867 nel Théâtre Lyrique de París, "Roméo et Juliette" ta basada na traxedia homónima de William Shakespeare. El llibretu, firmáu por Jules Barbier y Michel Carré, afaya con sensibilidá la historia de los amantes de Verona, enfrentaos al odiu ente les sos families.

Musicalmente, Gounod compon una partitura delicada, enllena de llirismu y con una llinia de cantu belcantista, propia de la tradición de la "grand ópera" francesa. La obra caracterízase pola so tenrura, elegancia y momentos d'intensa emoción, y supunxo una influencia bultable en compositores posteriores como Massenet o Debussy.

La Ópera d'Uviéu lleva "Roméo et Juliette" a Ribeseya

