"Los Berrones" estrenen "Fin de mes", primer single del so álbum prósimu nel que retraten la economía dende'l humor
S. C.
"Los Berrones" estrenaron el vienres pasáu "Fin de mes", un himnu con humor y ironía sobre la economía cotidiana. Ye'l primer single d'adelantu del so álbum prósimu, previstu pa finales de 2025. Grabáu y masterizáu nos estudios ACME por Miguel Herrero y producíu y mezcláu por Pablo Martínez n'OVNI Estudio.
"Col so estilu inconfundible, "Los Berrones" regresen pa poner voz a una realidá compartida por miles de persones: la llucha eterna por estirar la paga hasta l'últimu día. Ente factures que nunca dexen de llegar, suscripciones a plataformes como Netflix que se convierten en lluxu, vacaciones imposibles y bolsos afuracaos, "Fin de mes" llogra retratar con acidez y cercanía una situación universal", esplica'l grupu.
El tema combina un ritmu contaxosu con un estribillu que se graba na memoria dende la primer escucha. "Una vegada más, "Los Berrones" convierten la quexa cotidiana nun consuelu colectivu, onde la ironía y l'humor entrellacien cola enerxía d'una banda que sabe conectar col so públicu xeneración tres xeneración" señalen.
Con "Fin de mes", "Los Berrones" adelanten lo que va ser el so trabayu discográficu nuevu, y tamién demuestren que siguen en plena forma, actualizando la so propuesta ensin perder la esencia que los convirtió nun grupu de cultu dientro y fuera d'Asturies.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
