"L'osu yá se nos metió en casa": el llamentu de los vecinos de Valdebóis, n'Ibias, que piden midíes reales pa convivir col plantígradu

"L'osu yá se nos metió en casa", denuncia l'apicultor Adrián Flórez, que rexenta la firma Floreziendo Miel de Muniellos na localidá de Valdebóis, n'Ibias. Señala que depués de meses de "visites constantes al pueblu", onde causó dellos desperfectos, esta selmana pasada rompió la puerta de la corte de la so propiedá y metióse dientro, anque, por fortuna, nun había ganáu ellí guardáu. Flórez fai de voceru vecinal y reclama a l'Alministración "midíes reales pa garantizar una convivencia segura col animal".

Diz Flórez que yá dende abril l'osu empezó a rexistrar daños nos caxellares, pero agora avezóse a analayar pel pueblu en busca d'alimentu. Allega a los frutales y, nel so casu, llegó a entrar na corralada de la vivienda pa comer el piensu del perru y hasta valtó parte del muriu que zarra la propiedá. "Va unos díes espertóme cuando entró na parte de tras de la casa. Grabelu xusto en frente de la ventana de la mio habitación. Taba mui cerca, viome, pero marchó tranquilu. Nun tien mieu", fae Flórez, que da cuenta de la medrana que sí tienen el puñáu de vecinos, la mayoría mayores, que viven de continuo en pueblu.

Convivir con respetu

"La xente namás atapez yá nun sal a pasiar, nun s'atreven a baxar a la fonte d'al llau del pueblu", llamenta esti vecín, que ye consciente de que viven en plenu monte de Muniellos. "La población d'osos ta creciendo y somos los primeros n'entender que compartimos el so espaciu y tenemos de convivir con respetu. Pero una cosa ye'l monte… y otra que l'osu se meta dientro de les cases", señalen los afectaos.

Y amesten: "Güei rompió la puerta de la corte, ¿qué lu torga mañana romper la de la vivienda si güel comida dientro? Nun falamos yá de daños materiales namás: ye cosa de tiempu que pase daqué grave si lu atopamos de sutrucu nun requexu del pueblu. Lo que pidimos nun ye esaniciar al osu nin enfrentanos a él, sinón que se tomen midíes reales pa garantizar una convivencia segura. Porque los que vivimos equí tolos díes sentimos el problema muncho más cerca de lo que munchos imaxinen, pero dempués de munchos meses de denuncies a naide paez que-y esmuela".

