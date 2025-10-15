El parque solar de DuPont, el mayor d'Asturies, llogra permisos pa vender enerxía
La compañía consigue que la instalación, con 21.700 paneles, nun tea llendada al autoconsumu
Sixto Cortina (Traducción)
DuPont va vender enerxía n'Asturies. Performance Specialty Products Asturies (PSPA), sociedá cola qu'opera DuPont nel Principáu, llogró autorizaciones pa poder vender a la rede parte de la enerxía que xenera nel parque solar fotovoltaicu de la factoría de Tamón, que ye'l mayor d'Asturies.
DuPont y TotalEnergies entamaron esti branu una planta solar d'autoconsumu que ta formada por 21.788 módulos fotovoltaicos qu'axunten una potencia picu de 12,78 megavatios, 44 inversores trifásicos y trés centros de tresformación. Ye, con muncho, la mayor planta solar d'Asturies y toma una superficie de 12,02 hectárees del complexu industrial y de servicios de Tamón, onde conviven anguaño les empreses DuPont, Corteva, Celanese y Magnera.
La planta enerxética construyóse pa xenerar eletricidá verde pal complexu industrial y amenorgar les emisiones de dióxidu de carbonu. "En determinaes hores del día yá somos una isla enerxética", señaló apocayá Ángela Santianes, presidenta de DuPont pa España y Portugal.
Sicasí, la compañía quier dir más allá cola so instalación enerxética y solicitó al Principáu autorización alministrativa previa y autorización alministrativa de construcción pa cambiu de la modalidá d'autoconsumu, d'ensin escedentes a con escedentes, lo que va permitir vertir enerxía a la rede y recibir una compensación económica. La Conseyería de Ciencia, Industria y Empléu dio'l permisu pa esi cambiu de modalidá.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
