"Tebas Land" abrió la temporada serondiega nel Centru Niemeyer

Un momentu de la función, que dirixió Corina Fiorillo y protagonizaron Lautaro Perotti y Gerardo Otero. | MIKI LÓPEZ

Sixto Cortina (Traducción)

"Tebas Land" abrió va unos díes la temporada serondiega de teatru nel Centru Niemeyer. La traxedia del escritor francouruguayu Sergio Blanco, ún de los dramaturgos más celebraos del momentu, centrase nun parricidiu, nel relatu d'esi parricidiu y nuna de les traxedies pioneres: "Edipo Rei". La sala club acoyó esti día una nueva versión d'un espectáculu que se vio per mediu mundu, n'Avilés, la última vegada, en 2017.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

El parque solar de DuPont, el mayor d'Asturies, llogra permisos pa vender enerxía

Hologrames, puntu y siguíu nel Gesta

"L'osu yá se nos metió en casa": el llamentu de los vecinos de Valdebóis, n'Ibias, que piden midíes reales pa convivir col plantígradu

"Los Berrones" estrenen "Fin de mes", primer single del so álbum prósimu nel que retraten la economía dende'l humor

La Ópera d'Uviéu lleva "Roméo et Juliette" a Ribeseya

Esta lleenda de la música cubana encabeza'l cartel del ciclu Vetusta Jazz 2025

El naval español, lideráu polos astilleros asturianos, con contratos de 2.700 millones

