"Tebas Land" abrió la temporada serondiega nel Centru Niemeyer

"Tebas Land" abrió va unos díes la temporada serondiega de teatru nel Centru Niemeyer. La traxedia del escritor francouruguayu Sergio Blanco, ún de los dramaturgos más celebraos del momentu, centrase nun parricidiu, nel relatu d'esi parricidiu y nuna de les traxedies pioneres: "Edipo Rei". La sala club acoyó esti día una nueva versión d'un espectáculu que se vio per mediu mundu, n'Avilés, la última vegada, en 2017.

