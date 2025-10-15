"Tebas Land" abrió la temporada serondiega nel Centru Niemeyer
Sixto Cortina (Traducción)
"Tebas Land" abrió va unos díes la temporada serondiega de teatru nel Centru Niemeyer. La traxedia del escritor francouruguayu Sergio Blanco, ún de los dramaturgos más celebraos del momentu, centrase nun parricidiu, nel relatu d'esi parricidiu y nuna de les traxedies pioneres: "Edipo Rei". La sala club acoyó esti día una nueva versión d'un espectáculu que se vio per mediu mundu, n'Avilés, la última vegada, en 2017.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un tinetense de 62 años, pillado a 237 por hora en la Autovía del Cantábrico a la altura de El Franco
- Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
- La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
- Los viajes del Imserso 'vuelan' en Asturias: estos son los destinos donde ya quedan pocas plazas
- Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia
- Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
- Las palabras del Arzobispo de Oviedo en la fiesta de la Guardia Civil ante Adriana Lastra