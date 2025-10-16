Crez la plantía del "nanopozu" de San Martín: algama los 78 investigadores al aumentar l'actividá

El crecimientu de l'actividá científica que desarrolla'l Centru d'Investigación en Nanomateriales y Nanoteunoloxía (CINN), que tien la so sede central nel pozu Entregu, provocó un aumentu bultable de la plantía, que llega yá a 91 persones, ente investigadores, personal téunicu y alministrativu.

Según la memoria d'actividá correspondiente al añu pasáu, que s'asoleyó apocayá, el CINN tien contrataos a 49 investigadores senior, 6 investigadores postdoctorales, 23 estudiantes de doctoráu, 6 téunicos y 7 trabayadores na parte de xestión. Son una ventena más de los qu'había en 2023.

El CINN ye un centru mistu d'investigación creáu nel añu 2007 por iniciativa del Conseyu Superior d'Investigaciones Científiques (CSIC), el Principáu y la Universidá d'Uviéu. Dende 2014 la so sede central ta en L'Entregu. Non toos los investigadores adscritos al centru desenvuelven el so trabayu presencialmente nel mesmu CINN, una y bones dalgunos d'ellos faenlo n'otros espacios amestaos a la Universidá o al CSIC.

Enclín a l'alza

L'aumentu de l'actividá llevó arreyada una medría de les contrataciones, nun enclín que se retroalimenta, según indica'l direutor del CINN, Adolfo Fernández: "El centru va creciendo y, a midida que tienes más investigadores en plantía, tienes más capacidá p'atropar proyeutos nuevos. Unos proyeutos que, al tiempu, permiten contratar a más xente y siguir creciendo".

Fernández señala que "gracies al estraordinariu trabayu de tol equipu que forma el CINN, algamemos el cumplimientu íntegru del Plan de Productividá por Consecución d'Oxetivos (PCO) previstu" pal pasáu, algamando un "récord históricu de 76 artículos científicos publicaos", mayoritariamente en revistes d'altu impactu.

Tamién s'entamaron 14 nuevos proyeutos d'I+D, "otru récord que rescampla l'alta competitividá de les propuestes nes que participamos".

El máximu responsable del centru destacó "otra pilastra" que ye "fundamental dientro de l'actividá del CINN": el fomentu de la cultura científica y la promoción ente los más mozos de vocaciones científiques. "El desenvolvimientu d'iniciatives propies como los Nanodays, el Concursu de Nanorrellatos o los talleres y visites d'escolares a los nuesos llaboratorios afítense como actividaes nucleares p'averar el ‘nanomundu’ a la sociedá. A estes, hai qu'axuntar otres más de recién como la participación en ‘Pint of Science’ o ‘@Cientific\@s en Práctiques’".

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"