Esti ye'l preciu col que la teunolóxica asturiana Treelogic va salir a Bolsa

La consultora teunolóxica asturiana Treelogic, con sede n'Uviéu, va salir a Bolsa con un preciu de 2,5 euros por acción (0,012 euros de valor nominal y 2,488 euros de prima), según indicó la compañía nuna adenda al Documentu Informativu d'Incorporación (DIIM) presentáu al BME Growth, el mercáu financieru onde coticen les pequeñes y medianes empreses (pymes) d'España.

La ufierta de suscripción de la compañía cuenta con facer una emisión d'hasta 2 millones d'acciones, lo que supon un importe máximu total de 5 millones d'euros, axuntando'l valor nominal y la prima. La entidá colocadora de los títulos va ser Link Securities.

Tal que recueye la documentación d'incorporación, el detalle de la execución de la ufierta (esto ye, l'importe finalmente suscritu y el númberu d'acciones) va comunicase al traviés de les canales oficiales en rematando'l procesu de colocación, según esplicó Treelogic nun comunicáu.

"Con esta adenda avanzamos nel procesu d'incorporación a BME Growth, afitando un preciu d'emisión qu'apurre claridá al tramu final de la colocación", señaló Marcelino Cortina, conseyeru delegáu de la teunolóxica.

Con una plantía de más d'un cententar de trabayadores –la mayoría n'Asturies–, Treelogic recibió va dos selmanes el preste pa la so incorporación al BME Growth, al cumplir los requisitos esixíos pol Comité de Coordinación de Mercáu de la plataforma.

D'esta miente, la empresa preparase pa ser la tercer compañía teunolóxica d'Asturies que cotice en Bolsa, xunto con Izertis (qu'en xunetu dio'l saltu al Mercáu Continuu) y Seresco (tamién nel BME Growth). Coles mesmes, va ser la décima compañía qu'esti añu solicita ingresar nos mercaos de crecimientu de la Bolsa española.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"