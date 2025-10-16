Esti ye'l preciu col que la teunolóxica asturiana Treelogic va salir a Bolsa
La compañía será la tercera del sector n'Asturies que cotice nel mercáu
Sixto Cortina (Traducción)
La consultora teunolóxica asturiana Treelogic, con sede n'Uviéu, va salir a Bolsa con un preciu de 2,5 euros por acción (0,012 euros de valor nominal y 2,488 euros de prima), según indicó la compañía nuna adenda al Documentu Informativu d'Incorporación (DIIM) presentáu al BME Growth, el mercáu financieru onde coticen les pequeñes y medianes empreses (pymes) d'España.
La ufierta de suscripción de la compañía cuenta con facer una emisión d'hasta 2 millones d'acciones, lo que supon un importe máximu total de 5 millones d'euros, axuntando'l valor nominal y la prima. La entidá colocadora de los títulos va ser Link Securities.
Tal que recueye la documentación d'incorporación, el detalle de la execución de la ufierta (esto ye, l'importe finalmente suscritu y el númberu d'acciones) va comunicase al traviés de les canales oficiales en rematando'l procesu de colocación, según esplicó Treelogic nun comunicáu.
"Con esta adenda avanzamos nel procesu d'incorporación a BME Growth, afitando un preciu d'emisión qu'apurre claridá al tramu final de la colocación", señaló Marcelino Cortina, conseyeru delegáu de la teunolóxica.
Con una plantía de más d'un cententar de trabayadores –la mayoría n'Asturies–, Treelogic recibió va dos selmanes el preste pa la so incorporación al BME Growth, al cumplir los requisitos esixíos pol Comité de Coordinación de Mercáu de la plataforma.
D'esta miente, la empresa preparase pa ser la tercer compañía teunolóxica d'Asturies que cotice en Bolsa, xunto con Izertis (qu'en xunetu dio'l saltu al Mercáu Continuu) y Seresco (tamién nel BME Growth). Coles mesmes, va ser la décima compañía qu'esti añu solicita ingresar nos mercaos de crecimientu de la Bolsa española.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
- La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
- Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia
- Ya es oficial: dos universidades privadas pasan el filtro y empezarán su andadura en Asturias
- El cierre que ya prepara ArcelorMittal y que reducirá su capacidad de producir acero en Asturias
- Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
- Confirmado el aterrizaje definitivo de dos universidades privadas en Asturias: un 'modelo innovador y dinámico' para Oviedo y Avilés está 'de enhorabuena