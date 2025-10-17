Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Evaristo Valle acueye la esposición "Guzmán y alrededores"

Inauguración de la esposición &quot;Guzmán y alrededores&quot; | JUAN PLAZA

Inauguración de la esposición "Guzmán y alrededores" | JUAN PLAZA

Sixto Cortina (Traducción)

El Muséu Evaristo Valle de Xixón estrena esposición. "Guzmán y alrededores", l'amuesa que naz d'un proyeutu fotográficu col que Roberto Molinos pescancia sobre la relación ente lo alloñao y lo íntimo y que s'inauguró'l domingu pasáu.

