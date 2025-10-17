El Evaristo Valle acueye la esposición "Guzmán y alrededores"

El Muséu Evaristo Valle de Xixón estrena esposición. "Guzmán y alrededores", l'amuesa que naz d'un proyeutu fotográficu col que Roberto Molinos pescancia sobre la relación ente lo alloñao y lo íntimo y que s'inauguró'l domingu pasáu.

