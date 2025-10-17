L'aeropuertu asturianu vuelve romper tolos récords y apunta a los dos millones de viaxeros

La decisión de Ryanair d'abandonar Asturies a partir de la próxima primavera foi un chascu tremendu nel Principáu, sicasí, les bones noticies vuelven llegar dende l'aeropuertu. L'aeródromu de Santiagu'l Monte sigue faciendo hestoria y rexistró estos nueve meses un nuevu récord de viaxeros.

Ente xineru y setiembre pasaron pel aeropuertu asturianu 1.560.377 pasaxeros, lo que supon un incrementu del 2,4 por cientu al respeutive del mesmu periodu de 2024. L'añu pasáu, l'aeropuertu zarró l'añu quedando en 1.993.256 viaxeros, mui cerca de los dos millones. Cifra que igual ye a algamar esti 2025 de siguir cola bona racha.

Crecimientu internacional

Los vuelos con orixe o destín nacional siguen siendo'l tráficu mayoritariu del aeropuertu (1.556.500 pasaxeros), correspondiente a una medría d'un dos por cientu. Sicasí, los viaxeros internacionales siguen la so meyora imparable, sitúandose nestos primeros meses en 356.189 pasaxeros (un 5,1% más).

Esti enclín al alza nos viaxeros procedentes del tráficu internacional podría vese menguáu pola marcha de Ryanair, presente güei nel Principáu con llinies procedentes de Bruxeles, Roma y Dusseldorf.

Cerca de 12.000 operaciones de despegue y aterrizaxe

Al respeutive del movimientu d'aeronaves el crecimientu tamién foi bultable, a lo llargo de los nueve primeros meses del añu operaron nel aeropuertu un total de 11.944 despegues y aterrizaxes.

D'estes operaciones, 11.303 tuvieron calter comercial: 8.581 fueron vuelos domésticos, con orixe o destín en dalguna ciudá española (+1,3%), mentanto que 2.722 fueron conexones col estranxeru (+2,9%).

Centráu nel mes de setiembre, fueron 191.248 los pasaxeros qu'utilizaron les instalaciones del aeropuertu d'Asturies, un 2,3% más que nel mesmu mes de 2024.

Los vuelos operaos xubieron a 1.459, esto ye, cuasi un cinco por cientu más que los movimientos d'aterrizaxe y despegue rexistraos l'añu anterior. D'eses operaciones, 1.361 tuvieron calter comercial.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"