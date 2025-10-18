La gran industria asturiana consigue'l doble d'ayudes p'abaratar la lluz: les empreses beneficiaes, una por una

La industria electrointensiva asturiana va recibir 115,17 millones d'euros esti añu en compensación polos costos indireutos d'emisión de dióxidu de carbonu (CO2), aquellos qu'asumen cuando gasten electricidá nos procesos de xeneración qu'emiten gases d'efectu invernaderu. La cantidá supon más del doble que los 55 millones llograos na convocatoria del añu pasáu, anque menos de los 132,4 millones solicitaos. Ente les fábriques más beneficiaes rescamplen les de la multinacional siderúrxica ArcelorMittal en Xixón y Avilés; la d'Asturiana de Zinc (Azsa) en Castrillón, y la de la papelera Ence en Navia. Sicasí, queda ensin subvención la factoría de Gonvarri en Corvera.

El Ministeriu d'Industria y Turismu publicó va unos díes la resolución provisional de les subvenciones concedíes a 194 empreses de toa España. La cuantía total, como yá se conocía, xube esti añu a 600 millones d'euros, el doble de los 300 millones asignaos en 2024. Ello ye que nesta convocatoria Asturies atropa cerca del 20% de les ayudes.

Les plantes productives asturianes que llogren mayores compensaciones son les d'ArcelorMittal (42,1 millones d'euros, frente a los 48,5 millones que reclamaba); la d'Azsa (66,4 millones, diez menos que los pidíos); y la de Ence, que percibe 5,6 millones, esto ye, cuasi un millón menos de lo pretendío.

Hai dos fábriques que reciben cantidaes per debaxo del millón d'euros: Mina Ana, la planta d'estracción y tratamientu de espatu flúor de Minersa en Ribeseya (396.898,13 euros); y la d'Aleastur nel polígonu de Maqua (Gozón), qu'ingresa 283.256,91 euros.

Otres subvenciones

Xunto a estes subvenciones en compensación pol costu indireutu de CO2, la gran industria nacional va recibir esti 2025 otres ayudes p'abaratar la lluz. Por casu, 200 millones d'euros polos descuentos del 80% de los peaxes d'accesu a la rede eléctrica y 11 millones en compensaciones nel recibu de la lluz afitaes nel estatutu de los consumidores electrointensivos.

El Principáu valoró "perpositivamente" estes subvenciones, pero insistió en "la conveniencia de qu'estes compensaciones lleguen al máximu permitíu pola normativa europea".

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"