En marcha un estudiu de mercáu pa volver a entamar l'autopista del mar ente Xixón y Nantes

Los dos puertos trabayen na viabilidá del modelu económicu pa recuperar la conexón marítima pesllada en 2014

Unu de los viaxes de l'autopista del mar Xixón-Nantes en 2014.

Unu de los viaxes de l'autopista del mar Xixón-Nantes en 2014. / Ángel González

Manuel Castro

Sixto Cortina (Traducción)

Xixón

Los puertos d'El Musel y Montoir de Bretagne (Nantes Saint Nazaire), entamaron un estudiu de mercáu lo mesmo en Francia como n'España, pa buscar un modelu económicu afayaízu pa recuperar l'autopista del mar que xunió dambos puertos ente 2010 y 2014.

La información diola'l diariu especializáu francés "Le Marin", qu'apunta a una xunta ente dambos puertos nesi sentíu'l branu pasáu.

Asina, lo mesmo nel País del Loira como n'Asturies ta realizándose un diagnósticu d'actividá de los respeutivos hinterland (hasta que distancia tierra adientro pueden atropar mercancía) de dambos puertos pa esta conexón marítima de carga rodada.

El diariu francés cita al responsable del serviciu de comerciu del puertu de Nantes, Jean Luc Bernard, quien declara que "tamos aconceyando con cargadores españoles y tamién coles oficines de turismu implicaes, que tán mui entusiasmaes cola idea de recuperar una conexón direuta ente l'oeste de Francia y Asturies".

L'oxetivu ye crear un corredor verde qu'incluya Portugal, parte d'España y el norte de Francia, ente otros medios, aprovechando les plataformes multimodales de Rennes y la que se va inaugurar en 2026 en Laval, dambes nel llau francés.

L'oxetivu de los dos puertos que puxen pola recuperación de la llinia marítima ye poder presentar un proyeutu bien afitáu a la UE nel marcu de la Rede Transeuropea de Tresporte.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

