L'arriendu d'habitaciones dispárase n'Uviéu: esto ye lo que cuesta facese con una na ciudá

La puesta nel mercáu d'habitaciones d'alquiler dispárase n'Uviéu. Esta alternativa residencial xubió un 19% nel tercer trimestre al respeutive del mesmu periodu del añu anterior, acompañáu por un incrementu del preciu del 8%, lo qu'asitia'l costu mediu en 320 euros mensuales, según un estudiu del portal inmobiliariu Idealista.

L'enclín reflexáu n'Uviéu sigue la mesma llinia que la del conxuntu del país, onde la ufierta d'habitaciones n'arriendu nos pisos compartíos creció un 20 % nesi periodu, colo qu'el so preciu estabilizóse con un llixeru incrementu del 1%, qu'asitia'l costu mediu en 405 euros mensuales.

La crecedera de la demanda d'estes habitaciones foi menor al de la ufierta, yá que, en comparanza a la esistente l'añu anterior, xubió un 2 % nel tercer trimestre.

La ufierta aumentó en 46 capitales de provincia y les que reflexen un mayor incrementu son Lugo, con un 89 %, Ourense (80%) y Segovia (69%); mentanto que namás baxó en Castellón (31%), Badajoz (20 %), Pamplona (9 %), Córdoba (5%) y Toledo (3%).

La metá de la ufierta d'habitaciones n'alquiler de toa España concéntrase nes ciudaes de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Granada.

Al respeutive del preciu, Barcelona sigue siendo la ciudá colos arriendos d'habitaciones más elevaos, al ser la única qu'algama una media de 600 euros; y vien darréu Madrid con 550 y Palma con 510 euros.

La ciudá más barata p'arrendar ye Cáceres, con una media de 225 euros por habitación al mes.

Con too y con ello, sí que se producieron descensos en Badajoz (23%), Valencia (8%), Alicante (5%) y Pamplona (5%).

El númberu de persones interesaes por cada habitación creció un 2% y 16 capitales de provincia esperimentaron una xuba perriba del 30%, con Castellón rexistrando'l mayor aumentu (115%).

Otra manera, l'interés en Barcelona baxó un 21%.

