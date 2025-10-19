L'HUCA conquista un premiu nacional como hospital públicu con meyor xestión
Ente los méritos atesoraos pol hospital uvieín figura'l fechu de que los sos cinco servicios de referencia pa toa Asturies llegaren al 30 de xunu pasáu ensin demorances perriba de los 180 díes
Sixto Cortina (Traducción)
L'Hospital Universitariu Central d'Asturies (HUCA) foi reconocíu como l'hospital públicu del país con meyor xestión nos Premios del New Medical Economics.
“Esti llogru reflexa la excelencia, compromisu ya innovación de los nuesos profesionales, y la nuesa vocación d'ufiertar una sanidá pública de máxima calidá”, sorrayó la Conseyería de Salú del Principáu.
Ente los méritos atesoraos pol complexu sanitariu uvieín figuren la mengua de les llistes y tiempos d'espera. En particular, el fechu de que los sos cinco servicios de referencia pa toa Asturies (Neurociruxía, Ciruxía Cardiaca, Ciruxía Pediátrica, Ciruxía Plástica y Ciruxía Torácica) llegaren al 30 de xunu pasáu ensin demorances perriba de los 180 díes (seis meses).
L'HUCA compartió esti galardón añal col Hospital Universitariu La Fe, de Valencia. No que tien que ver cola privada, la distinción recayó nel Hospital Universitariu San Francisco de Garráis, de Madrid.
La entidá promotora d'estos premios sorraya que l'oxetivu de los mesmos céntrase en “reconocer el llabor de quien, dende dellos ámbitos del sistema sanitariu, contribúin a la meyora continua de l'atención al paciente, la xestión eficiente y l'anovación en salú”.
Equipu direutivu dende 2023
Al frente del HUCA ta como xerente, dende avientu de 2023, Beatriz López Muñiz (Uviéu, 1967). Llicenciada en Medicina pola Universidá d'Uviéu, ye especialista en medicina familiar y comuñal y tamién n'almisión y documentación clínica. Enantes foi subdireutora d'atención especializada nel Sespa y direutora médica del Hospital Vital Álvarez-Buylla (Mieres). En 2015, asumió la subxerencia del Hospital Marqués de Valdecilla (Santander), cargu nel que permaneció hasta mediaos de 2023.
Del so equipu formen parte, ente otros, María José Villanueva Ordóñez (direutora del HUCA), Álvaro González Franco (direutor d'Atención Sanitaria y Salú Pública) y Patricia Barrio Fernández (subdireutora quirúrxica).
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
