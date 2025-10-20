¿En cuántos idiomes van facese los clubes de llectura d'Uviéu? Van ser cuatro y ún d'ellos será l'asturianu

N'inglés, francés, italianu y asturianu. Los clubes de llectura de les biblioteques municipales vuélvense políglotes. Asina lo esplicó la conceyala delegada d'Educación, Lourdes García, na presentación d'un "proyeutu novedosu ya inéditu" que va reforzar la candidatura d'Uviéu a Capital Europea de la Cultura en 2031.

A partir de finales d'esti mes, en delles instalaciones municipales van facese les sesiones nes que "nun ye namás que se llean obres lliteraries significatives de los distintos idiomes, sinón trabayar tamién el contestu nel que s'escribieron, la vida de los autores y la cultura europea que se deriva d'ellos mesmos". "Por casu, traemos el llibru de ‘Madame Bovary’ y esti llibru escribióse nel añu 1857 y tuvo una influencia direutísima en 'La Rexenta' de Clarín, que s'escribió 35 años dempués", esplicó Nicanor García, ún de los coordinadores del proyeutu y catedráticu de Francés.

Les sesiones cada quince díes

Los clubes de llectura n'otres llingües van celebrase cada quince díes y a lo llargo de dos hores. De seis a ocho de la tarde. En concretu, la biblioteca de Vallobín va acoyer les sesiones especializaes n'inglés y que va impartir la profesora Pilar Tuero. Les instalaciones de Ventanielles van acoyer el mesmu día l'actividá en francés na que va tar al cargu de García. Entrambes van empezar el 29 d'ochobre.

Pela so parte, la programación treslladaráse los xueves a Pumarín cola programación especializada n'italianu de la mano de José García y la biblioteca de La Granxa va facer lo mesmo col grupu interesáu nos títulos n'asturianu.

