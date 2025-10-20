Xuben n'Asturies los concursos, les demandes de despidu y los procesos por ocupación illegal

L'informe trimestral sobre los efectos de la crisis ellaboráu pol Conseyu Xeneral del Poder Xudicial revela que vuelven crecer los concursos n'Asturies, tamién les demandes por despidu y los procesos por ocupación illegal, estos un 62,5 por cientu.

Na primer metá del añu presentáronse 570 concursos n'Asturies (263 nel primer trimestre y 307 nel segundu), frente a los 420 del mesmu periodu, lo que supon un incrementu del 35 por cientu.

Los concursos declaraos tamién s'incrementaron d'un xeitu bultable. Na primer metá d'esti añu declaráronse 536, frente a los 456 del mesmu periodu del añu pasáu, un 17,5 por cientu más.

Amás, presentáronse 1.329 despidos nos primeres seis meses del añu (702 nel primer trimestre y 627 nel segundu ), frente a los 1.302 de 2024. Esos 27 despidos más suponen un aumentu del dos por cientu. Les reclamaciones de cantidá fueron sicasí menos nel primer semestre del añu, 2.129 (1.251 nel primer trimestre y 878 nel segundu). En 2024 fueron 2.166, polo qu'estes reclamaciones de cantidá baxaron un 1,7 por cientu.

Tocantes a los procesos monitorios, hubo na primer metá del añu un total de 13.591, especialmente nel primer trimestre, 10.559, y. con muncho, menos nel segundu trimestre, 3.032. L'añu pasáu hubo 11.476, polo que s'incrementaron un 18,4 por cientu.

Na primer metá del añu recibiéronse nel TSXA un total de 375 llanzamientos, 81 menos qu'en 2024, lo que supon un descensu del 17,7 por cientu, en llinia con lo que pasó a nivel nacional. Tamién baxaron los llanzamientos con cumplimientu positivu, pasando de 306 en 2024 a 241 nesti primer semestre del añu, un 21 por cientu menos. Prauticáronse na primer metá del añu 364 llanzamientos, un 11,8 por cientu menos qu'en 2024. Los llanzamientos derivaos d'execuciones hipotecaries baxaron de 55 a 52, esto ye, un 5,4 por cientu.Y los llanzamientos derivaos de la Llei d'Arrendamientos Urbanos (LAU), pasaron de 327 a 289, un 11,6 por cientu menos. Al cabu, los procesos verbales posesorios por ocupación illegal xubieron de 16 a 26 nesti primer semestre del añu , lo que supon un aumentu del 62,5 por cientu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"