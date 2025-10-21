La industria química busca en Gozón respuestes al retu del cambiu climáticu

El Clúster d'Industries Químiques y de Procesos del Principáu d'Asturies (IQPA) entama esti martes en La Granda, nes instalaciones d'Arcelor-Mittal en Gozón, un alcuentru sobre adaptación al cambiu climáticu na industria asturiana. Les organizaciones públiques y privaes d'Asturies axúntense, en concretu, pa poner de mancomún la so estratexa y llinies principales pa garantizar la so sostenibilidá nel contestu arreyáu al cambiu climáticu. Dende nueves formes de producción, polítiques de prevención, proteición y xestión de riesgos, programes de recuperación y sofitu a la biodiversidá o de la circularidá de los recursos, la xornada entamada pol Cluster IQPA "buscar sirvir de puntu d'alcuentru ya intercambiu pa tolos axentes interesaos na proyeición a futuru de la industria asturiana".

La sesión va inclúi un capítulu inicial sobre les iniciatives entamaes pola Conseyería de Movilidá, Mediu Ambiente y Xestión d'Emerxencies, el Ministeriu pa la Transición Ecolóxica y Retu Demográficu y los puertos de Xixón y Avilés pa una xestión eficiente del agua. Depués d'un coloquiu moderáu por IQPA y una posa de networking, la segunda parte de la xornada va entamala coles soluciones qu'empreses locales tán dando a retos como la descarbonización, la revalorización de los residuos, la restauración de hábitats y biodiversidá o la circularidá en tola cadena de producción.

"El cambiu climáticu ye una realidá que tenemos bien presente y que les empreses treslladamos al nuesu día a día con iniciatives qu'amenorguen no posible la buelga de les nueses operaciones en tola cadena de valor y, al empar, favoreciendo'l cuidáu y meyora de los ecosistemes y biodiversidá de les árees nes qu'asitiamos", afirma Jorge Alvarez, direutor del Cluster IQPA. Y amesta: "Esti alcuentru puede inspirar nueves formes de collaborar p'algamar un oxetivu col que toos, -empreses, entidaes y sociedá- tamos comprometíos".

El Clúster d'Industries Químiques y de Procesos d'Asturies (IQPA) arrexunta a delles de les compañíes más representatives d'esti sector n'Asturies, ente les que s'inclúin, per un llau, empreses de gran tradición n'Asturies, como Asturiana de Fertilizantes, Asturquimia, Ence, Eumedica Pharmaceuticals Industries, Fertiberia o Industrial Química del Nalón, xunto con multinacionales de relevancia mundial como ArcelorMittal, Bayer, Corteva, DuPont, Nippon Gases o Saint-Gobain.

