Viaxe al pasáu del cascu históricu d'Uviéu: les cais del Antiguu recuperen el so nome medieval

La Conceyalía d'Infraestructures d'Uviéu, dirixida por Nacho Cuesta, axudicó a la empresa Gadava Arte Metal, S.L. un contratu menor por un importe de 17.400 euros pa mangar unes plaques coles antigües denominaciones medievales de delles cais del cascu históricu.

El proyeutu tien como oxetivu facer rescamplar el patrimoniu históricu de la ciudá y ufiertar a vecinos y visitantes una nueva manera d'interpretar la configuración del cascu antiguu. Les nueves plaques van convivir cola rotulación oficial vixente, incorporando les nomenclatures orixinales como elementu d'interés cultural.

Dende l'área d'Infraestructures sorráyase qu'esta actuación refuerza la identidá del cascu antiguu y amiesta un interés más al percorríu turísticu peles cais más representatives del Uviéu históricu.

Con esta iniciativa, el Conceyu carbayón pretende averar el pasáu medieval de la capital asturiana al espaciu urbanu actual, contribuyendo a la divulgación del patrimoniu local per aciu d'una señalización respetuosa cola redolada y empobinada a arriquecer la esperiencia de quien pasie pel centru históricu o lu visite per primer vegada.

