Asoléyase la programación completa del festival "Artístiques", qu'inclúi la primer "Muestra d'Asturianada Electrónica"
La convocatoria va celebrase'l 29 de payares nos Kuivi Almacenes d'Uviéu y va axuntar artes escéniques, música y artes plástiques
S. C.
Yá ta disponible'l programa completu de "Artístiques", un festival organizau por Puru Remangu y Ixuxú Cultura, qu'estrena la primer "Muestra d'Asturianada Electrónica". Esti festival ta caracterizáu por que toles artistes participantes son muyeres xóvenes qu'usen la llingua autóctona del so territoriu como idioma d'espresión.
Artístiques va celebrase'l 29 de payares nos Kuivi Almacenes d'Uviéu y va axuntar artes escéniques, música y artes plástiques. Xunto a esto, la creación d'obres inédites ye otra de les señes d'identidá del proyeutu y dientro d'esti apartáu enxaretase lo que la organización presenta como la primer "Muestra d'Asturianada Electrónica".
L'asturianada ye'l xéneru musical más identitariu d'Asturies y dellos espertos na materia coinciden en sorrayar que dalgunos de los problemes más importantes a los que s'enfrenta son la falta de relevu xeneracional y la "caducidá" nes lletres, que cuasi nun s'actualizaron dende los tiempos de la revolución industrial.
Pa dar rempuesta a esto, Artístiques encargó la creación d'un total de seis pieces inédites a cantadores, productores de música electrónica y escritores.
El resultáu que va poder sentise nesta muestra que tien por oxetivu actualizar los mensaxes de la tonada, despertar l'interés pol xéneru nos públicos mozos, fomentar el relevu xeneracional nos escenarios y sofitar la creación lliteraria. Les cantantes Alicia Villanueva (Bimenes, 2000) y Lucía Rojo (Mieres del Camín, 2002), son les protagonistes.
La yerbata arrodióse de la producción musical del destacáu dúu d'electrónica de raigañu "Llevólu'l Sumiciu" y de les lletres de la escritora renovadora de la lliteratura xuvenil n'asturianu Blanca Fernández (Bimenes, 1994).
Cola mierense andecharon el productor Fruela 757 -pioneru n'amestar música popular asturiana y soníos urbanos-, la premiada escritora y música Marina Pangua (Uviéu, 1992) y la reconocida poeta y tamién música Ánxela Gómez d'Ávila (Avilés, 1991).
Villanueva y Rojo tamién escribieron una de les trés lletres que van interpretar caúna con unes temátiques que xiren al rodiu la filosofía del festival: mocedá, feminismu y diversidá llingüística.
Dende "Artístiques" aseguren que van dir dando más información de les estremaes obres que se tán creando a costa fecha pa esti festival, anque yá avanzaron la programación completa. La estaya musical fórmenla esta primer "Muestra d'Asturianada Electrónica" y los conciertos en gallegu de Catuxa Salom y n'euskera de Süne.
La estaya d'artes escéniques fórmenla les actuaciones de danza de Xana Llaneza; el monológu poéticu-escénicu de Paula Mata; el microteatru de la estudiante de la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático) Carmen Capellá; y la performance de les tamién alumnes de la ESAD Adriana Yáñez, Nora Junquera y Julia Azcano.
Na estaya d'artes plástiques van crear una obra en vivo les artistes María Ortiz, Luzia Pedregal, Iratxe Esteve, Juls, Inés Benito, Clara Nieto, Celia Pandiella, Dido Carrero y les estudiantes de la ESAPA (Escuela Superior d'Arte del Principáu d'Asturies) Raquel Mañana y de la Escuela d'Arte d'Uviéu Lucía Álvarez. Too esto va poder vese'l sábadu 29 de payares dende les 19 hores nos Kuivi Almacenes y con entrada de baldre.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
