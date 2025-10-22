Los cursos n'Asturies pa reforzar y meyorar l'atención turística (y atopar empléu práuticamente de xuru)
El Principáu impulsa Aula Paraísu, en formatu on line y con sesiones dende dos hores, pa formar personal pa un sector que demanda mano d'obra d'un xeitu urxente
Sixto Cortina (Traducción)
Formación n'inglés p'agospiamientos y restaurantes, remanar programes informáticos pa la xestión empresarial o promoción turística en redes sociales. Son delles de les materies nes que'l Gobiernu del Principáu va formar de forma gratuita a profesionales del sector turísticu al traviés d'Aula Paraísu, la plataforma online entamada esti añu pa meyorar la capacitación en sostenibilidá, anovación y dixitalización.
L'oxetivu ye da-y al sector mano d'obra bien formada y preparada pa cumplir cola atención al veceru. Daqué que-yos vien que nin pintao a los empresarios del sector asturianu, quexosos siempre de la escasa mano d'obra y, sobremanera, de que tea preparada pa lo que fae falta. Más de 850 persones yá participaron en dalgún de los cursos d'Aula Paraísu, financiaos con fondos europeos Next Generation EU, al traviés del Plan de Recuperación, Tresformamientu y Resiliencia.
Tendencies
Según el Principáu, los cursos entámenla coles principales tendencies del sector y caltienen l'accesu a los programes más demandaos. Hai conteníos d'ente 2 y 20 hores de duración. Los conteníos tán disponibles en cualquier momentu y dende cualquier llugar, per aciu de presentaciones, vídeos, seminarios en llinia, talleres práuticos y clases maxistrales.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Puente habla por primera vez sobre el peaje del Huerna: descarta el rescate, apunta a Álvarez-Cascos y deja una reflexión sobre los asturianos
- Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
- Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
- Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
- Ya es oficial: dos universidades privadas pasan el filtro y empezarán su andadura en Asturias
- La china BYD reactiva su interés por instalar una fábrica de coches en Asturias: estos son los motivos
- Confirmado el aterrizaje definitivo de dos universidades privadas en Asturias: un 'modelo innovador y dinámico' para Oviedo y Avilés está 'de enhorabuena
- El cierre que ya prepara ArcelorMittal y que reducirá su capacidad de producir acero en Asturias