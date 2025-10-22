Los cursos n'Asturies pa reforzar y meyorar l'atención turística (y atopar empléu práuticamente de xuru)

Formación n'inglés p'agospiamientos y restaurantes, remanar programes informáticos pa la xestión empresarial o promoción turística en redes sociales. Son delles de les materies nes que'l Gobiernu del Principáu va formar de forma gratuita a profesionales del sector turísticu al traviés d'Aula Paraísu, la plataforma online entamada esti añu pa meyorar la capacitación en sostenibilidá, anovación y dixitalización.

L'oxetivu ye da-y al sector mano d'obra bien formada y preparada pa cumplir cola atención al veceru. Daqué que-yos vien que nin pintao a los empresarios del sector asturianu, quexosos siempre de la escasa mano d'obra y, sobremanera, de que tea preparada pa lo que fae falta. Más de 850 persones yá participaron en dalgún de los cursos d'Aula Paraísu, financiaos con fondos europeos Next Generation EU, al traviés del Plan de Recuperación, Tresformamientu y Resiliencia.

Según el Principáu, los cursos entámenla coles principales tendencies del sector y caltienen l'accesu a los programes más demandaos. Hai conteníos d'ente 2 y 20 hores de duración. Los conteníos tán disponibles en cualquier momentu y dende cualquier llugar, per aciu de presentaciones, vídeos, seminarios en llinia, talleres práuticos y clases maxistrales.

