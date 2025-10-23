Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobiernu resuelve les subvenciones pa proyeutos audiovisuales n'asturianu y eonaviegu: esti ye l'importe concedíu y les empreses beneficiaes

Un rodaxe n'Asturies / ASTURIAS FILM COMMISSION/FELIPE HERNÁNDEZ

S. C.

Uviéu

La Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte concedió 133.446,40 euros en subvenciones a 11 empreses que desenvuelven proyeutos audiovisuales n'asturianu y gallego-asturianu, según publicó va unos díes el Boletín Oficial del Principáu d'Asturies (BOPA).

La convocatoria inicial establecía dos llinies d'ayudes: una pa particulares, dotada primeramente con 50.000 euros, y otra pa empreses, con 100.000 euros. La publicación resuelve les subvenciones correspondientes a la llinia 2, correspondiente a les empreses, que recibió 23 solicitúes dientro del plazu de presentación, que remató'l 3 de xunu.

La comisión de valoración axuntóse en septiembre p'analizar les propuestes y asignar les ayudes, teniendo en cuenta los presupuestos de cada proyeutu y los criterios afitaos na convocatoria.

Amás, parte del dineru ensin utilizar na llinia d'ayudes a particulares axuntóse a la partida pa empreses, algamando esa parte del presupuestu 133.446,40 euros.

Proyeutos subvencionaos

Los proyeutos subvencionaos y los importes asignaos son: Pablo Casanueva Gutiérrez, "¿Quién son los que dicen páxaru?", 8.907 euros; Rafael Álvarez Ruiz, "Faime casu", 14.400 euros; Freews Producciones Audiovisuales, "El Vale", 15.000 euros; De la Piedra Producciones S.L.,"El color y el paisaxe", 15.000 euros; Freews Producciones Audiovisuales, "Ur", 6.950 euros; Algamar Producciones S.L., "La muyer de les palombes. Miraes en cortu na figura d'Esperanza Sorribas", 11.000 euros.

Tamién Pelayo Álvarez Fernández, "El Monte Habito", 15.000 euros; Álvaro Amas García, "Ventura", 7.584 euros; Sonia Sánchez Carbajal, "Enmonterada (La fascinante vida de Marica Andallón)", 14.860 euros; David Fernández Pando, "La aldea perdida", 9.745,40 euros; y Ana Izarzugaza Junquera, "Sin Voz", 15.000 euros.

El llistáu completu de proyeutos subvencionaos y denegaos, asina como los importes asignaos o los motivos específicos, pue consultase nel BOPA.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

