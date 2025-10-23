Tormenta nel naval gallegu y calma nel asturianu: estos son los motivos y l'arancel al aceru ye la causa

Los aranceles pa protexer a la siderurxa europea provocaron una tormenta nel sector de la construcción naval gallegu, mentanto que nel asturianu respírase calma. La diferencia tien una bona esplicación. Los astilleros d'empreses gallegues importen bona parte del aceru qu'utilicen pa la fabricación de barcos, mentanto que los d'empreses del Principáu abastécense principalmente d'aceru européu, el fabricáu por ArcelorMittal n'Asturies.

La Comisión Europea plantegó amenorgar a la metá la cuota d'importaciones d'aceru qu'entren na UE llibres d'aranceles y alzar del 25% hasta el 50% los gravámenes pal restu coles mires de protexer a la industria siderúrxica frente a la sobreproducción de países como China.

N'oficializándose l'anunciu, la reaición del naval gallegu foi inmediata. "Ye horroroso, una inxusticia", sorrayó en declaraciones a "Faro de Vigo", del mesmu grupu que LA NUEVA ESPAÑA, el xerente de l'Asociación Clúster del Naval Gallego (Aclunaga), Óscar Gómez. Tal y como repitieron delles vegaes dende esta patronal, "Europa tien que gravar el productu final", non la materia prima que los astilleros y les empreses auxiliares empleguen na construcción de barcos, cerca del 40% adquirida a productores non europeos. A los sos güeyos, l'arancel obedez a "la presión de los grandes lobbies del aceru". Y alvierte que va repercutir na rentabilidá de les compañíes del sector en Galicia, por que nun pueden xubir los precios pa nun perder en competitividá frente a los sos rivales low cost: "Tán entrando productos terminaos dende cualquier país ensin nengún tipu d'imposición mientres nós pagamos la seguridá, la calidá y un salariu que nada tien que ver colos qu'ufierten estos países".

Esta esmolición nel sector de la construcción en Galicia nun s'aprecia dientro de les compañíes asturianes, menos espuestes a les importaciones d'aceru y, poro, a los nuevos aranceles que plantega la Comisión Europea.

"La mayoría del aceru que consumimos vien de les fábriques asturianes de ArcelorMittal", señaló Álvaro Platero Alonso, vicepresidente d'Astilleros Gondán, con sede en Castropol. "Nós utilizamos históricamente aceru d'Arcelor de la Comunidá Económica Europea", apuntó pela so parte Laudelino Alperi, conseyeru delegáu del grupu Armón, con sede en Navia.

Impactu indireutu

Esa compra d'aceru europeo llíbralos de los efectos direutos del nuevu arancel. Otra cosa son los indireutos, como pue ser una xuba de precios del aceru n'Europa al llendase la competencia. Laudelino Alperi reconoció que "nun hai dulda que les proteiciones, pola so naturaleza, tienden a incrementar los precios, polo qu'esperamos que nun se produzan sobrecostos na fabricación de los productos entemedios". Sicasí, amestó que "pal tipu de buques que nós construyimos, que nun son intensivos n'aceru, nun tendría d'influyir na competitividá".

