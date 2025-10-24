Asturies tien el segundu tramu de carretera más peligrosu del país, con diez víctimes

L'informe d'Automovilistes Europeos Asociaos sobre los tramos más peligrosos d'España, nel que se crucien datos d'accidentes y víctimes ente los años 2019 y 2023, lo mesmo que'l númberu d'usuarios de la vía, dexa a Asturies en bastante mal llugar. Na rede asturiana hai hasta trenta tramos peligrosos, nueve d'ellos na carretera vieya de la mariña (N-632). Concretamente ún d'ellos, el kilómetru 55 d'esta vía, a l'altura d'Arroes (Villaviciosa), con siete accidentes y diez víctimes nel periodu estudiáu, ye'l segundu tramu más peligrosu d'España, superáu namás pol kilómetru 243 de N-4a (Madrid-Cádiz), a l'altura de Ciudá Real.

La carretera vieya de la mariña, nel so tramu villavisiosín, atropa 28 accidentes y un total 37 víctimes. Ente los venti tramos más peligrosos del país hai cuatro d'esa carretera: el yá citáu kilómetru 55, depués el 54, tamién n'Arroes, con cinco accidentes y siete víctimes; de siguío, el 59, en Venta La Esperanza (Villaviciosa) con cinco accidentes y seis víctimes; y tamién el 62, en La Llorea (Xixón), con trés accidentes y seis mancaos. Y ente los venti tramos más peligrosos del país cólase la N-632, pero nel so tramu occidental, en Nuviana (Cuideiru), con un accidente y un mancáu grave nuna carretera pela que pasen diariamente namás 162 vehículos.

Polo que se refier a autovíes y autopistes, conséñase'l kilómetru 37 de l'Autovía de Grau (A-63), y los kilómetros 74 y 77 de l'Autopista del Güerna (AP-66), qu'atropen ocho accidentes y 17 mancaos nel periodu de referencia.

