Asturies tien el segundu tramu de carretera más peligrosu del país, con diez víctimes
Hai 30 puntos peligrosos nes carreteres asturianes, dos d'ellos nel peaxe del Güerna, según Automovilistes Españoles Asociaos
Sixto Cortina (Traducción)
L'informe d'Automovilistes Europeos Asociaos sobre los tramos más peligrosos d'España, nel que se crucien datos d'accidentes y víctimes ente los años 2019 y 2023, lo mesmo que'l númberu d'usuarios de la vía, dexa a Asturies en bastante mal llugar. Na rede asturiana hai hasta trenta tramos peligrosos, nueve d'ellos na carretera vieya de la mariña (N-632). Concretamente ún d'ellos, el kilómetru 55 d'esta vía, a l'altura d'Arroes (Villaviciosa), con siete accidentes y diez víctimes nel periodu estudiáu, ye'l segundu tramu más peligrosu d'España, superáu namás pol kilómetru 243 de N-4a (Madrid-Cádiz), a l'altura de Ciudá Real.
La carretera vieya de la mariña, nel so tramu villavisiosín, atropa 28 accidentes y un total 37 víctimes. Ente los venti tramos más peligrosos del país hai cuatro d'esa carretera: el yá citáu kilómetru 55, depués el 54, tamién n'Arroes, con cinco accidentes y siete víctimes; de siguío, el 59, en Venta La Esperanza (Villaviciosa) con cinco accidentes y seis víctimes; y tamién el 62, en La Llorea (Xixón), con trés accidentes y seis mancaos. Y ente los venti tramos más peligrosos del país cólase la N-632, pero nel so tramu occidental, en Nuviana (Cuideiru), con un accidente y un mancáu grave nuna carretera pela que pasen diariamente namás 162 vehículos.
Polo que se refier a autovíes y autopistes, conséñase'l kilómetru 37 de l'Autovía de Grau (A-63), y los kilómetros 74 y 77 de l'Autopista del Güerna (AP-66), qu'atropen ocho accidentes y 17 mancaos nel periodu de referencia.
