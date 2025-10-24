L'Academia de la Llingua convoca'l IV Premiu Nacional de Lliteratura Asturiana: bases y dotación

L'Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) entama'l IV Premiu Nacional de Lliteratura Asturiana 2026 pa facer reconocencia pública del llabor normalizador que representa la creación lliteraria y del papel fundamental que xueguen los y les escritores en llingua asturiana y eonaviega nel caltenimientu de la cultura d'Asturies.

L'ALLA fixa cinco bases pa la so convocatoria. La primera diz que'l Premiu Nacional de Lliteratura Asturiana tien calter triañal y cuenta con una dotación económica de 6.000 euros, nun pudiendo xebrase en más d'un autor o autora y nun pudiendo declarase ermu nin concedese a títulu póstumu.

Xunto a esto, señalen que va premiase "al conxuntu de toa una trayeutoria lliteraria, fecha a lo llargo del tiempu en llingua asturiana o eonaviega, y a la so contribución a la dignificación social del patrimoniu llingüísticu asturianu".

Podrán presentar candidatures al premiu: L'Academia de la Llingua Asturiana; les entidaes culturales y llingüístiques asitiaes nel territoriu asturianu y nes comunidaes asturianes nel esterior; y cualquier de los miembros del xuráu, hasta siete díes enantes de la celebración de la xunta.

Les propuestes fairánse al traviés d'escritu dirixíu a l'ALLA, onde se conseñen los méritos lliterarios de la persona propuesta, xunto a una amuesa representativa de la so producción escrita (pelo menos 50 páxines y non más de 70). Les propuestes que cumplan estos requisitos almitiránse y rexistraránse na Secretaría Téunica de la institución hasta'l día 12 d'avientu del 2025 nel so horariu d'atención al públicu.

El xuráu del Premiu Nacional de Lliteratura Asturiana tará formáu pol Presidente de l'ALLA, tres miembros de númberu de la institución, un representante de la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobiernu d'Asturies, dos personalidaes de prestixu reconocíu nel mundu universitariu, especialistes en lliteratura asturiana y el ganador de la edición anterior.

La presidencia de l'ALLA fairá tamién el llabor de presidencia del xuráu, mentanto que la representación de la Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte llevará la secretaría del mesmu o, nel so casu, la persona de menor edá de les que s'amesten al xuráu. La xera deliberadora del xuráu ha ser secreta y, del resultáu, dará anuncia a lo cabero del mes de xineru del añu de la convocatoria.

N'últimu llugar señalen que'l ganador o ganadora recibirá'l premiu coincidiendo cola celebración del Día de les Lletres Asturianes. Arriendes de la dotación económica, el premiáu o premiada recibirá un medayón distintivu del Premiu y l'ALLA espublizará una pequeña antoloxía representativa de la so producción lliteraria.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"