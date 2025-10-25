Asturies afala la contratación de mozos investigadores con un millón d'euros n'ayudes
"Estes convocatories refuercen el compromisu del Principáu cola anovación y la investigación como motor de desarrollu autonómicu", celebró'l direutor xeneral d'Investigación
Sixto Cortina (Traducción)
La Llei asturiana de Ciencia sigue'l so cursu. El Gobiernu del Principáu entamó una nueva edición del Programa Xovellanos, destináu a afalar la contratación de titulaos universitarios n'actividaes d'investigación, desarrollu y anovación (I+D+i). La iniciativa tien un millón d'euros p'ayudar a les empreses a incoporar personal cualificáu.
El programa ta xestionáu pola Axencia Sekuens, en collaboración cola Fundación pal Fomentu n'Asturies de la Investigación Científica y la Teunoloxía (Ficyt), y les ayudes tán cofinanciaes con fondos Feder. Van poder cubrir hasta'l 80% de los costos salariales y solicitase hasta'l 10 de payares.
L'oxetivu d'esta convocatoria ye incrementar el personal especializáu n'investigación, facilitar l'inxertamientu llaboral de titulaos y fomentar la incorporación de la I+D+i nes empreses asturianes, especialmente nes pymes, que van poder meyorar el so accesu a fondos europeos.
N'ediciones anteriores, el programa permitió la contratación de más de 50 investigadores y teunólogos, de los que, ente'l 71% y el 86% siguieron nes compañíes, la mayoría con contratos indefiníos.
Subvenciones pa proyeutos I+D+i
Per otru llau, l'Axencia Sekuens publicó nel Boletín Oficial del Principáu (BOPA) la convocatoria de subvenciones pa proyeutos d'I+D+i en rede, dotada con 700.000 euros. Esta llinia, tamién xestionada xunto a Ficyt, promueve la collaboración público-privada ente organismos d'investigación y empreses. Les solicitúes pueden presentase hasta'l 12 de payares.
El direutor xeneral d'Investigación, Anovación y Tresformamientu Dixital, Iván Aitor Lucas, señaló que dambes convocatories "refuercen el compromisu del Principáu cola anovación y la investigación como motor de desarrollu autonómicu".
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
