Entamen una iniciativa pa prauticar la conversación n'asturianu telemáticamente: estes son les feches
S. C.
Iniciativa pol Asturianu recupera los grupos informales de conversación n'asturianu en collaboración col Conseyu de la Mocedá de Xixón (CMX). La responsable de la cuenta educativa "Cosines de Clas" va ser la encargada de la dinamización del grupu. La participación ye de baldre.
La cita va repetise quincenalmente los sábados a les diez de la mañana de manera telemática, al traviés de la plataforma Zoom. Pa facilitar el trabayu a la organización y la comunicación, les persones interesaes han rellenar un formulariu que s'alcuentra disponible na páxina web de la entidá.
La primer sesión va celebrase'l sábadu 25 d'ochobre alternando depués les convocatories. El calendariu d'alcuentros va ser el siguiente: 25 d'ochobre, 8 de payares, 22 de payares, 13 d'avientu, 27 d'avientu, 10 de xineru, 24 de xineru, 7 de febreru, 21 de febreru (Día Internacional de la Llingua Materna), 7 de marzu, 21 de marzu, 11 d'abril, 25 d'abril, 9 de mayu, 23 de mayu y 6 de xunu.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
- Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
- Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
- Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
- Llevaban cien kilos de hachís en la autopista con destino a Oviedo: detenidas 31 personas en la 'operación Vildas' contra el tráfico de drogas
- EN DIRECTO: Asturias se echa a la calle para pedir el final del peaje del Huerna