Entamen una iniciativa pa prauticar la conversación n'asturianu telemáticamente: estes son les feches

Iniciativa pol Asturianu retoma los grupos de conversación n’asturianu

Iniciativa pol Asturianu retoma los grupos de conversación n’asturianu / INICIATIVA POL ASTURIANU

S. C.

Iniciativa pol Asturianu recupera los grupos informales de conversación n'asturianu en collaboración col Conseyu de la Mocedá de Xixón (CMX). La responsable de la cuenta educativa "Cosines de Clas" va ser la encargada de la dinamización del grupu. La participación ye de baldre.

La cita va repetise quincenalmente los sábados a les diez de la mañana de manera telemática, al traviés de la plataforma Zoom. Pa facilitar el trabayu a la organización y la comunicación, les persones interesaes han rellenar un formulariu que s'alcuentra disponible na páxina web de la entidá.

Iniciativa pol Asturianu retoma los grupos de conversación n’asturianu

Iniciativa pol Asturianu retoma los grupos de conversación n’asturianu / INICIATIVA POL ASTURIANU

La primer sesión va celebrase'l sábadu 25 d'ochobre alternando depués les convocatories. El calendariu d'alcuentros va ser el siguiente: 25 d'ochobre, 8 de payares, 22 de payares, 13 d'avientu, 27 d'avientu, 10 de xineru, 24 de xineru, 7 de febreru, 21 de febreru (Día Internacional de la Llingua Materna), 7 de marzu, 21 de marzu, 11 d'abril, 25 d'abril, 9 de mayu, 23 de mayu y 6 de xunu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

