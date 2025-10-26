Asturies apenes atropó inversión estranxera nel primer semestre d'esti 2025

La inversión estranxera n'Asturies a lo llargo de la primer metá d'esti 2025 foi testimonial, d'apenes 2 millones d'euros, según les estadístiques publicaes esti día pola Sociedá Asturiana d'Estudios Económicos ya Industriales (Sadei), ellaboraes a partir de datos actualizaos del Ministeriu d'Economía, Comerciu y Empresa.

En concretu, el capital foranu que llegó a la economía asturiana ente xineru y xunu xubió a 2,022 millones. Ello ye un descensu descomanáu, del 99,6%, en comparanza col volume rexistráu nel primer semestre del añu pasáu, de 595,6 millones d'euros.

Los fluxos d'inversión estranxera, entá más nel casu d'una economía de tamañu modestu como l'asturiana, avecen a cañicase muncho al depender mayoritariamente d'operaciones empresariales concretes. Asina foi tamién no que va de 2025: mientres nel primer trimestre, según les cifres de Sadei, la cuantía foi d'apenes 84.100 euros; nel segundu'l volume xubió a 1,9 millones. Tamién en 2024 el repartu por trimestres foi desemeyáu.

Coles mesmes, esti añu tamién se produció un retrocesu na inversión d'empreses asturianes nel esterior: 158,6 millones d'euros hasta xunu, un 76,3% menos que los 669,7 millones axuntaos na primer metá de 2024, según Sadei.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"