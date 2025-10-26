El proyeutu pioneru d'usu d'hologrames nel aula del colexu Gesta d'Uviéu remata con nota alta
Docentes del centru y los sos socios de Bulgaria y Macedonia del Norte ya inspectores valoren "mui positivamente" l'aplicación de la teunoloxía
Sixto Cortina (Traducción)
El proyeutu européu Erasmus+ centráu nel usu d'hologrames nel aula que desenvolvió'l colexu Gesta d'Uviéu yá remató. Docentes del centru educativu y de los dos colexos de Bulgaria y Macedonia del Norte y representantes de l'Asociación d'Inspectores d'Educación d'Asturies (ADIDE-AS) caltuvieron va unos díes la xunta de zarru del proyeutu.
La iniciativa surdió n'ochobre de 2023 y los trés colexos entamaron la parte práutica y el Serviciu d'Inspección d'Asturies y de Bulgaria la teórica d'esti proyeutu pioneru. Na etapa inicial el profesoráu recibió una intensa formación pa darréu usar la teunoloxía nes clases. Los alumnos utilizaron los hologrames pa ellaborar proyeutos STEM (Ciencia, Teunoloxía, Inxeniería, y Matemátiques).
La xunta postrera celebróse esti día n'Uviéu. Nes dependencies de la Conseyería d'Educación concluyóse la memoria del proyeutu y analizóse l'impactu del entamu educativu. "Valoramos mui positivamente l'usu de la teunoloxía nes aules", indicaron Elisa Fernández y Sara Álvarez, del equipu d'Inspección.
Una teunoloxía que se va siguir utilizando
"Son bones práutiques que pueden treslladase a otros centros", aseguraron. Destacaron amás qu'esti proyeutu compartióse va un añu nunes xornaes sobre nueves teunoloxíes que se celebraron nel campus de Llamaquique, a les qu'asistieron alredor de cien profesores. Docentes de los trés centros educativos integraos nel proyeutu européu, que foi coordináu pol colexu Gesta, compartieron les sos esperiencies colos hologrames nes aules.
Nel centru uvieín, nesti cursu pasáu, los 66 alumnos de 6.u de Primaria pudieron utilizar yá esta teunoloxía nes aules. Diseñaron proyeutos de meyora medioambiental, con presentaciones realizaes n'inglés. Terminada yá la iniciativa'l centru va siguir recurriendo a esta ferramienta.
Pa poder utilizar los hologrames los colexos adquirieron, con financiamientu européu, un ordenador, con un programa que dexa utilizalos. Los profesores ya inspectores participantes nel proyeutu recibieron esti día, a lo llargo de la xunta, la visita de la conseyera d'Educación, Eva Ledo.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
