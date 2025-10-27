Asturies, segunda comunidá con menos atractivu fiscal pola so falta de reformes

Asturies ye la segunda comunidá autónoma menos competitiva dende'l puntu de vista fiscal, según la última clasificación ellaborada pola española Fundación pa la Meyora de la Llibertá y la estadounidense Tax Foundation, dambes de marcáu corte lliberal. L'informe, espublizáu va unos díes, sostien que namás Cataluña ye l'autonomía que tien un menor atractivu fiscal qu'Asturies, y que la mala posición d'esta postrera débese principalmente a l'ausencia de "reformes importantes" por parte del Gobiernu del Principáu.

El llamáu "Índiz Autonómicu de Competitividá Fiscal" actualízase cada añu incorporando les principales midíes fiscales aprobaes poles comunidaes autónomes. Nesta edición, los autores sostienen que nos últimos años Asturies namás meyoró deducciones del IRPF, siempre arreyaes a unos determinaos niveles de renta, ya introdució reformes nel impuestu sobre Donaciones.

Según l'informe, a la comunidá "fai-y falta una reforma urxente del Impuestu sobre la Renta y, tovía más, del de Sucesiones, una y bones los asturianos son, con muncho, los que más paguen por esti impuestu". No que fai a esti segundu tributu, el diagnósticu de la Fundación pa la Meyora de la Llibertá y Tax Foundation nun s'estrema del emitíu n'anteriores ediciones, insistiendo en qu'Asturies ye'l territoriu con peor puntuación y con una mayor cuota líquida qu'abonar a Facienda.

Asina, l'informe recuerda que n'España'l tipu máximu del gravame ye del 34%, pero que tanto Asturies como Murcia algama'l 36%. "Sicasí, al aplicar los coeficientes multiplicadores en función del grupu de parentescu y patrimoniu presistente, el gravame xube hasta'l 81,6% el tipu xeneral y hasta'l 87,6% n'Asturies y Murcia, el más eleváu de toa Europa", alvierte'l documentu.

La comunidá tamién sal mal parada al respeutive del impuestu de Patrimoniu: nel casu d'una fortuna de 4 millones d'euros, ye la segunda comunidá cola cuota más alta (del 1,97%), namás per detrás de Cataluña.

Na parte positiva, refierse la mentada ampliación de la deducción pol primer fíu nel IRPF, y señala que, nel casu de families con trés fíos, Asturies ta ente los territorios qu'ufierten les meyores mengües fiscales, namás per detrás de Madrid y les trés diputaciones vasques.

Cinco posiciones menos

L'informe amplía'l focu pa reparar nos cambios na clasificación de les comunidaes a lo llargo de los últimos años. Asina, ente 2017 y 2025 Asturies baxó cinco posiciones, de la decimotercer a la decimoctava (la llista consta de 19 pasos, por que cunta cada provincia vasca por separao).

"Esti retrocesu débese a que les demás comunidaes autónomes entamaron reformes fiscales meyorando la so posición competitiva, mentanto qu'Asturies quedó allancada o empeoró la so posición", critica'l documentu, que tamién apunta que, en comparanza con 2017, la comunidá tien un impuestu propiu más.

