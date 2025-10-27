Escultures y enxaretaos que "faen acordanza d'histories": l'artista Aida Valdés enseña la so obra en Llangréu
La esposición inauguróse'l vienres pasáu na Casa de Cultura "Escueles Dorado" de Sama
Sixto Cortina (Traducción)
La esposición "Todas las canciones son mentira", de l'artista Aida Valdés (accésit del Certame d'Artes Plástiques Art Nalón 2024) llegó a Llangréu, so la organización del Conceyu. L'amuesa inauguróse'l vienres pasáu na Sala d'Esposiciones de la Casa de Cultura "Escueles Dorado" de Sama, nun actu cola presencia de l'autora.
La esposición va poder visitase dende hasta'l 16 de payares de 2025. Nella, Aida Valdés "ufierta una propuesta artística centrada na escultura y l'enxaretáu, onde'l procesu, la materialidá y la relación ente imaxe y oxetu conviértense n'exes fundamentales del so trabayu", indicaron los organizadores.
En "Todas las canciones son mentira", la "artista trabaya con materiales atopaos y fragmentos que faen acordanza de xestos ya histories, pescudando la tensión ente lo real y lo representao. Les obres dialoguen colos clixés del romanticismu y la cultura popular (un aniellu, un velu, un póster, una melodía pop) y colos tópicos del propiu llinguaxe escultóricu, xenerando una triba de 'teatru menor' que xuega colo visible y colo que se deseya ver", fixeron les mesmes fontes.
Propuesta
La propuesta convida al espectador a adientrase con un paisaxe de símbolos gastaos, oxetos reinventaos y materiales que s'ordenen cuasi como nuna coreografía silenciosa: "Nesa superposición de códigos, l'artista propón una reflexón sobre la forma, la escala, el color y l'espaciu, entamándola con sotileza con cuestiones amestaes al deséu, la memoria y la representación".
Esta iniciativa parte del Área de Mocedá del Conceyu de Llangréu y del Certame d'Artes Plástiques Art Nalón, una convocatoria con una amplia trayeutoria a nivel comarcal y asturianu que "sigue apostando pol talentu mozu y l'espardimientu del arte contemporáneu nel Valle del Nalón".
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
