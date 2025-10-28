Asturies rexistra la mayor cayida d'ocupación ente les autonomíes nun momentu nel qu'España algama'l so récord d'empléu

España marcó un nuevu récord d'ocupaos nel tercer trimestre del añu (el del branu) con 22,38 millones. Al aumentu nun contribuyó Asturies. Tolo contrario. El Principáu foi la comunidá que rexistró mayor descensu porcentual de la ocupación, del 1,8%, al perder al respeutive del anterior trimestre (el de la Selmana Santa y el del empiezu de la campaña turística braniega) 8.100 ocupaos, según conseña la Encuesta de Población Activa (EPA) qu'ellabora l'Institutu Nacional d'Estadística (INE).

Los activos. Nel tercer trimestre de 2025 la población de 16 años y más n'Asturies xubía a 903.100 persones, 2.000 más que nel trimestre anterior. D'elles, 473.800 clasificábense como actives, lo que supon una medría del 1,9% más que nel mesmu trimestre del añu anterior y que ta arreyao a l'atraición de población forana llegada énte la meyora de les mires d'empléu. Con too y con ello, la tasa d'actividá d'Asturies sigue siendo la más baxa del país (52,47%), posición que se caltien nel casu de les muyeres (47,66%) pero non nel de los homes (57,82%), onde ye menor la de Galicia.

Los ocupaos. Asturies rexistró una ocupación nel tercer trimestre de 431.000 persones. Son 8.100 menos que nel trimestre anterior. La cayida, que ruempe un enclín de cuatro trimestre siguíos de crecimientu ye del 1,85%. Ye'l mayor descensu porcentual rexistráu n'España nun periodu nel que la ocupación aumentó'l 0,53% nel conxuntu del país y algamóse un récord de 22,38 millones. Sicasí, si se garra la comparanza añal, Asturies tien 9.100 ocupaos más que va un añu, lo que supon una medría del 2,16%, per debaxo de la media nacional del 2,58%. El 84,6% de los ocupaos son asalariaos (el 65,3% nel sector priváu y el 19,3% nel públicu) y el 84,6% d'ellos tienen un contratu indefiníu.

Los paraos. La EPA calcula en 42.800 les persones que s'alcontraben en paru n'Asturies nel tercer trimestre. Son 1.600 más que nel trimestre anterior (un incrementu del 3,97%) y 300 menos que va un añu (un descensu del 0,66%). La tasa de paru asturiana asitia nel 9,85%, 2,26 puntos per debaxo de la media nacional (12,11%), pero la más alta del Norte d'España.

