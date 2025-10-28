Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La floxera fabril asitia a Asturies a lo cabero del crecimientu en 2025 y 2026

El Principáu va ser la segunda comunidá con menor dinamismu pola debilidá xeneral de la industria, con fuerte pesu na so economía

Crecimientu Asturies.

Crecimientu Asturies. / LNE

Yago González

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

La difícil situación que traviesa la industria nacional y europea ye una de les causes poles qu'Asturies figura ente les comunidaes qu'esti añu y el qu'entra van crecer per debaxo de la media española, según les últimes previsiones macroeconómiques de BBVA Research, el serviciu d'estudios de la entidá financiera.

En concretu, l'informe indica qu'el PIB asturianu va crecer un 2,3% esti añu, la segunda medría más feble del país, namás per detrás de la d'Aragón (2,2%) ya inferior a la media nacional (3%).

Al respeutive de 2026, la comunidá tamién va ser la segunda que menos creza (1,9%), cuidao que la peor previsión correspuende a Estremadura (1,8%). L'añu qu'entra, el PIB español va ralentizáse al 2,3%, según BBVA Research.

