Asturies entaína los trámites p'atraer a médicos de fuera: estes son les especialidaes con mayor escasez de profesionales

El Serviciu de Salú del Principáu (Sespa) convocó pa esti segundu semestre del añu un concursu de tresllaos que consta de 94 places de médicos. L'oxetivu de l'Alministración sanitaria, al priorizar a los facultativos frente a otres categoríes sanitaries, céntrase n'atraer a la sanidá pública asturiana a profesionales que tienen plaza fixa n'otres comunidaes.

Por árees sanitaries. Los procesos de movilidá voluntaria empobinen a profesionales sanitarios con plaza fixa. De les 94 places sacaes a tresllaos, 35 son de médicu de familia d'equipos d'Atención Primaria y el restu d'estremaes especialidaes. Por árees sanitaries, les qu'ufierten más puestos son la IV (Uviéu y centru), con 36 places; la V (Xixón, Carreño y Villaviciosa), con 24; y la III (Avilés), con 13 puestos convocaos pa tresllaos.

Especialidaes con más déficit. Nel momentu actual, les especialidaes médiques con más escasez n'Asturies son medicina de familia, como va munchos años; y amás dermatoloxía, psiquiatría, anestesioloxía, radiodiagnósticu y uroloxía. En dermatoloxía y psiquiatría, ye tala la escasez de profesionales nel mercáu qu'el Sespa nin siquier saca places a concursu, yá que nun hai aspirantes y sería una iniciativa inútil. Estes dos especialidaes tienen de mancomún un importante tirón del sector priváu, que foi despoblando les plantíes públiques. A mayor despoblamientu de les plantíes públiques, más llista d'espera. Y a mayores demorances na pública, más demanda na sanidá privao.

Más demanda de profesionales. Pela so parte, les especialidaes d'anestesioloxía y radiodiagnósticu sufren una medría de la demanda dende la mesma sanidá pública por cuenta d'un aumentu de les competencies, de la teunoloxía disponible –factor clave na radioloxía– y de les prestaciones públiques.

Los pediatres quieren dir al HUCA. Dase una circunstancia singular ente los pediatres hospitalarios: una porción bultable quier treslladase al Hospital Universitariu Central d'Asturies (HUCA), y en menor midida al Hospital de Cabueñes, porque-yos ufierten más posibilidaes de superespecialización dientro de la so disciplina. Salen a tresllaos seis places de pediatría hospitalaria, la segunda cifra más elevada depués de les 35 de médicos de centru de salú.

Los mayores problemes, en Xarrio y Les Arriondes. Según el Sindicatu Médicu d'Asturies (SIMPA), por hospitales, les plantíes con más déficit de médicos nos centros sanitarios públicos d'Asturies son Xarrio y Les Arriondes.

Enantes de les OPE. El compromisu del Sespa ye executar estos tresllaos enantes de les axudicaciones de les places de los concursos-oposición (OPE) que van celebrar los sos exames na última fin de selmana de payares. El SIMPA amuesa el so contentu cola "axilidá" qu'el Sespa tien puesto nos procesos selectivos y a los de movilidá. Sicasí, entiende que los tresllaos "tendríen de simplificase más tovía, igual con un mecanismu que tea abiertu d'un xeitu permanente".

