Final feliz pa la osa "Alba" n'Asturies: yá cuerre en llibertá, depués de seis meses en centros de recuperación

La osa "Alba" yá ta en llibertá. La Conseyería de Mediu Rural y Política Agraria del Principáu lliberó'l sábadu pasáu al esbardu, de 36 kilos, depués de seis meses de recuperación, primero nun centru de Cantabria y, darréu, n'otru na provincia de Lleón. L'animal foi rescatáu en Teberga'l mes d'abril pasáu, al constatar que nun tenía posibilidá de volver alcontrase con so madre en condiciones de seguridá. A "Alba" soltósela en "un hábitat amañosu pal so desenvolvimientu: una zona poco poblada y con alimentu abondo", según esplica'l Gobiernu asturianu, que nun concreta'l puntu esactu, anque probablemente seya pal oriente d'Asturies.

Cuando "Alba" pesaba 2 kilos namás

Depues d'una primer revisión nuna clínica veterinaria d'Uviéu, na que se constató l'ausencia de feríes o patoloxíes, l'animal, daquella de 2,1 kilos de pesu, foi treslladáu al Centru de Recuperación de Fauna Silvestre de Villaescusa, xestionáu pola Conseyería de Desenvolvimientu Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Mediu Ambiente del Gobiernu de Cantabria.

Trés meses dempués, el 24 de xunetu, "Alba" llegó al recintu d'aclimatación d'osos pardos allugáu nel monte de Valsemana, en Lleón. Nesi equipamientu, dependiente de la Conseyería de Mediu Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territoriu de la Xunta de Castiella y Lleón, permaneció trés meses, hasta completar la so aclimatación al mediu natural. Nesti periodu, la osezna aprendió a desarrollar les sos capacidaes de supervivencia, xixilada en tou momentu por cámares de siguimientu.

Toes estes actuaciones entamáronse de manera coordinada ente les trés alministraciones autonómiques. Nesti sentíu, el Gobiernu d'Asturies agradeció "la collaboración d'organismos como la Fundación Oso Pardo, la Fundación Oso Asturies, el Conseyu Superior d'Investigaciones Científiques (CSIC), el Ministeriu pa la Transición Ecolóxica y el Retu Demográficu, el Serviciu d'Emerxencies del Principáu (Sepa) y los Axentes del Mediu Natural, qu'en tol procesu formaron parte del operativu coles mires de facilitar el bienestar del animal".

Seis esbardos lliberaos

Con "Alba" yá son seis los esbardos que'l Principáu lliberó desque en 2019 empezaren a utilizase les instalaciones d'aclimatación, que s'afayaron pa poder allugar exemplares d'osu pardu en semillibertá, mentantu la fase previa a la so lliberación. La primera foi "Saba", en 2019, que darréu llogró reproducise en llibertá. Siguieron "Éndriga", en 2020, y dos años dempués "Martín", procedente de la localidá lleonesa de San Martín del Moro Toledano. En 2024, "Cova", otra osezna asturiana, y l'esbardu lleonés "Barniedo", tamién s'aclimataron en Valsemana.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"