La ferramienta futurista que llibera de trabayu a los funcionarios asturianos y permite entainar les contrataciones na alministración pública

El Principáu d'Asturies decidió pisar l'acelerador na so carrera hacia la modernización alministrativa cola llegada de Tendios, una nueva plataforma d'intelixencia artificial que promete revolucionar la xestión de la contratación pública. Detrás del nome, cuasi futurista, escuéndese una ferramienta diseñada p'allixerar el papeléu, amenorgar tiempos y lliberar a los funcionarios de xeres repetitives.

Tendios va permitir automatizar procesos tan cotidianos como la redacción de memories xustificatives o la ellaboración de pliegos de contratación, entainando unos trámites que, hasta agora, solíen midise en selmanes.

“La intelixencia artificial nun ye un fin, sinón una palanca pa meyorar la calidá de los servicios públicos”, señaló la vicepresidenta y conseyera de Presidencia, Retu Demográficu, Igualdá y Turismu, Gimena Llamedo, que define esta apuesta como un pasu firme hacia una alministración “más axilosa, tresparente y empobinada a les persones”.

La iniciativa forma parte de la Estratexa de Tresformamientu Dixital del Principáu d'Asturies, coordinada pola Dirección Xeneral d'Estratexa Dixital ya Intelixencia Artificial. El so propósitu: asitiar Asturies como referente n'anovación alministrativa y na eterna batalla contra los trámites infinitos.

L'estrenu de Tendios tamién s'allinia col Decretu 98/2025, la norma que regula l'usu de la intelixencia artificial na Alministración autonómica y qu'afita los principios de simplificación, seguridá y tresparencia nel usu d'estes teunoloxíes.

Gracies a la nueva plataforma, los órganos de contratación van poder xenerar pliegos en cosa de minutos, analizar documentación de forma automática y siguir los espedientes con mayor trazabilidá. Amás, el sistema va facilitar analises predictivos, detección d'oportunidaes y l'ellaboración d'informes automáticos, encontando unos procesos más competitivos y con mayores garantíes xurídiques.

Según espliquen dende'l Gobiernu asturianu, esta midida preséntase como parte de la so fueya de ruta hacia una Alministración ensin torgues, onde la teunoloxía nun seya un fin nella mesma, sinón una aliada p'aforrar tiempu y meyorar la eficiencia. Na mesma llinia tán otres iniciatives como la dixitalización de los procedimientos, la sede electrónica avanzada o'l marcu éticu pal usu de la IA, aprobáu esti mesmu añu.

Cursos formativos

Pero'l saltu teunolóxicu nun queda namás nes máquines. El Principáu quier qu'el so personal públicu tamién aprienda a convivir cola intelixencia artificial. Por eso, la Dirección Xeneral d'Estratexa Dixital ya Intelixencia Artificial entamó'l programa “Domina Copilot Chat”, en collaboración con Microsoft.

El plan formativu va ufiertar sesiones periódiques sobre l'usu prácticu de la IA nel trabayu diariu, coles mires de que los emplegaos públicos apriendan a sacar partíu d'estes ferramientes pa meyorar la productividá y l'atención a la ciudadanía.

