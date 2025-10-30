Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fotografíes de Xixón na Fundación Alvargonzález

Una esposición de la mano de l'Asociación Plataforma de Bernueces

Un momentu de la inauguración de l'amuesa.

Un momentu de la inauguración de l'amuesa. / Lucas Cid

Sixto Cortina (Traducción)

La Fundación Alvargonzález abrió va unos díes les sos puertes a una nueva esposición, esta vegada de la mano de l'Asociación Plataforma de Bernueces. Ello ye una amuesa de fotogragía que lleva por títulu "Xixón y la so redolada al traviés del oxetivu de los sos vecinos".

El coleutivu presentó esti día les fotografíes de la parroquia de Castiellu y de Xixón de los concursos celebraos por cuenta de les fiestes de San Miguel de Castiellu a lo llargo de los años 2023, 2024 y 2025.

L'amuesa na sala d'arte de la Fundación Alvargonzález, na cai Óscar Olavarría, va tar abierta al públicu hasta'l 7 de payares. L'horariu de llunes a vienres ye de 12.00 a 13.30 hores y 18.00 a 20.30 hores. Los sábados, de 12.00 a 13.30 hores. Domingos y festivos, pesllao.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

