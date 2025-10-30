Fotografíes de Xixón na Fundación Alvargonzález

La Fundación Alvargonzález abrió va unos díes les sos puertes a una nueva esposición, esta vegada de la mano de l'Asociación Plataforma de Bernueces. Ello ye una amuesa de fotogragía que lleva por títulu "Xixón y la so redolada al traviés del oxetivu de los sos vecinos".

El coleutivu presentó esti día les fotografíes de la parroquia de Castiellu y de Xixón de los concursos celebraos por cuenta de les fiestes de San Miguel de Castiellu a lo llargo de los años 2023, 2024 y 2025.

L'amuesa na sala d'arte de la Fundación Alvargonzález, na cai Óscar Olavarría, va tar abierta al públicu hasta'l 7 de payares. L'horariu de llunes a vienres ye de 12.00 a 13.30 hores y 18.00 a 20.30 hores. Los sábados, de 12.00 a 13.30 hores. Domingos y festivos, pesllao.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"