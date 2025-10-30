Fotografíes de Xixón na Fundación Alvargonzález
Una esposición de la mano de l'Asociación Plataforma de Bernueces
Sixto Cortina (Traducción)
La Fundación Alvargonzález abrió va unos díes les sos puertes a una nueva esposición, esta vegada de la mano de l'Asociación Plataforma de Bernueces. Ello ye una amuesa de fotogragía que lleva por títulu "Xixón y la so redolada al traviés del oxetivu de los sos vecinos".
El coleutivu presentó esti día les fotografíes de la parroquia de Castiellu y de Xixón de los concursos celebraos por cuenta de les fiestes de San Miguel de Castiellu a lo llargo de los años 2023, 2024 y 2025.
L'amuesa na sala d'arte de la Fundación Alvargonzález, na cai Óscar Olavarría, va tar abierta al públicu hasta'l 7 de payares. L'horariu de llunes a vienres ye de 12.00 a 13.30 hores y 18.00 a 20.30 hores. Los sábados, de 12.00 a 13.30 hores. Domingos y festivos, pesllao.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
- El 'novio asturiano' de Leonor, protagonista en Valdesoto: '¿Prestaría-y ser esposa de un buen galán de la tierrina?