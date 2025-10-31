Llección maxistral de bioloxía marina n'Avilés a bordu del barcu muséu ecoactivu "Mater"

Una esposición sobre los cuidaos que se-y deben facer al mar, talleres escolares pa más de cuatrocientos alumnos, visites guiaes, una mesa redonda sobre los plásticos marinos... Fueron cuatro díes d'intensa actividá, pero'l barcu "Blue Experience" yá va unos díes que zarpó del cai del Niemeyer edpués de tar atracáu na ciudá de Avilés. "Blue Expedition" ye una travesía marítima que se realiza a bordu del barcu muséu ecoactivu "Mater". La espedición forma parte del proyeutu européu Interreg Blue Point, nel que participa'l Gobiernu d'Asturies, y collabora ASATA, l'Agrupación de Sociedaes Asturianes de Trabayu Asociáu y Economía Social.

El barcu, nal cai del Niemeyer. / LUISMA MURIAS

a lo llargo d'esos díes la tripulación tamién se dexó ver pela playa de Xagó. Ellí, xunto a dellos voluntarios, fixeron una recoyida y carauterización de rsiduos. El proyeutu promueve la cooperación ente cuatro rexones atlántiques d'España, Francia, Irlanda y Portugal y cuenta cola participación d'alministraciones públiques, universidaes, centros d'investigación y empreses privaes.

