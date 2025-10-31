Llección maxistral de bioloxía marina n'Avilés a bordu del barcu muséu ecoactivu "Mater"
El proyeutu "Blue Experience" pa concenciar sobre'l cuidáu del mediu marín y el control de residuos despidióse depués de cuatro díes d'actividá
Sixto Cortina (Traducción)
Una esposición sobre los cuidaos que se-y deben facer al mar, talleres escolares pa más de cuatrocientos alumnos, visites guiaes, una mesa redonda sobre los plásticos marinos... Fueron cuatro díes d'intensa actividá, pero'l barcu "Blue Experience" yá va unos díes que zarpó del cai del Niemeyer edpués de tar atracáu na ciudá de Avilés. "Blue Expedition" ye una travesía marítima que se realiza a bordu del barcu muséu ecoactivu "Mater". La espedición forma parte del proyeutu européu Interreg Blue Point, nel que participa'l Gobiernu d'Asturies, y collabora ASATA, l'Agrupación de Sociedaes Asturianes de Trabayu Asociáu y Economía Social.
a lo llargo d'esos díes la tripulación tamién se dexó ver pela playa de Xagó. Ellí, xunto a dellos voluntarios, fixeron una recoyida y carauterización de rsiduos. El proyeutu promueve la cooperación ente cuatro rexones atlántiques d'España, Francia, Irlanda y Portugal y cuenta cola participación d'alministraciones públiques, universidaes, centros d'investigación y empreses privaes.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
- Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
- El 'novio asturiano' de Leonor, protagonista en Valdesoto: '¿Prestaría-y ser esposa de un buen galán de la tierrina?
- El restaurante ovetense con las mejores vistas está de celebración