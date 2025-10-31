La Universidá d'Uviéu va a la velocidá de la lluz: el proyeutu européu d'intelixencia artificial qu'imita'l cerebru humanu
El so oxetivu ye revolucionar la detección óptica d'alta resolución per aciu de la combinación de sensores fotónicos y redes neuronales d'impulsos
Sixto Cortina (Traducción)
La intelixencia artificial más avanzao y la física de partícules danse la mano n'Uviéu. L'investigador Pietro Vischia, del Institutu de Ciencia y Teunoloxía Espacial y Aeronáutica (ICTEA) de la Universidá d'Uviéu, lidera un equipu qu'acaba de llograr 250.000 euros dientro del ambiciosu proyeutu européu PHINDER, valoráu en 3,2 millones d'euros y financiáu pol programa EIC Pathfinder Open de la Unión Europea.
Nun ye un proyeutu cualesquier: PHINDER asitió ente'l 2% meyor valoráu de toa Europa. El so oxetivu suena a ciencia ficción (y cuasi lo ye): revolucionar la detección óptica d'alta resolución per aciu de la combinación de sensores fotónicos y redes neuronales d'impulsos (una forma d'intelixencia artificial inspirada direutamente nel funcionamientu del cerebru humanu).
El resultáu promete ser esperanzador: detección y analís d'eventos ópticos n'apenes picosegundos, llatencies per debaxo del nanosegundu, y una eficiencia enerxética 100 vegaes perriba de l'actual. N'otres palabres: una nueva xeneración de sistemes que son quien a ver y procesar el mundu cuasi a la velocidá de la lluz.
Dende Uviéu, el grupu de Vischia va trabayar en marcos de diseñu esperimental asistíos por IA, una llinia conocida como NeuroMODE, que pescuda l'usu d'intelixencia artificial neuromórfica y cuántica pa optimizar esperimentos en física fundamental. “Ello ye, enseñar a les máquines a diseñar y meyorar los esperimentos científicos más complexos”, esplica l'investigador.
El consorciu PHINDER axunta a siete instituciones (seis universidaes y una empresa), ente elles otra española, la Universidá de Cantabria, representada por Pablo Martínez, reforzando asina'l pesu d'España na investigación europea más piquera.
Col so amiestu de fotónica, procesamientu d'información ya intelixencia artificial, PHINDER nun apunta namás a tresformar la imaxe científica y la detección de partícules, sinón tamién a afitar el lideralgu européu n'anovación teunolóxica.
Un proyeutu que mira al futuru a la velocidá de la lluz dende los llaboratorios asturianos.
