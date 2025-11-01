"La familia Castañón", legáu del historietista y músicu xixonés Igor Medio, entra nel Muséu del Pueblu d’Asturies

El legáu del historietista y músicu xixonés Igor Medio (1972-2006) entró va unos díes nel Muséu del Pueblu d’Asturies coles inolvidables tires de "La familia Castañón, xente llano de Xixón" que publicó nos suplementos de branu de LA NUEVA ESPAÑA ente los años 1997 y 2005.

La donación d'esta obra gráfica ye iniciativa de Sonia Tuya, la madre del artista.

Igor Medio finó n'accidente de tráficu'l 24 de xunu de 2006 na furgoneta de "Felpeyu", el grupu de folk al que pertenecía, y nel que tamién perdió la vida Carlos Redondo, ún de los músicos fundadores de "Los locos", una banda fundamental del pop asturianu de los años 80.

"La familia Castañón" va al muséu que meyor-y correspuende polo que tien de testimoniu d'un pueblu y d'un tiempu representaos por una serie de personaxes con raigañu: un güelu de pasáu revolucionariu y calter incordiante, un guah.e videoxugador, un padre siderúrxicu y panzón na mediana edá, una madre y parienta matriarca y una guah.a gordina coles coses de la edá. Yeren trés xeneraciones que convivíen n'igualdá de planos y singularidá de calteres y que compartíen intereses y escursiones nun coche inestable pela Asturies fartona, romera y veraniega.

Los inolvidables personaxes que pasaben los branos en LA NUEVA ESPAÑA. / LNE

L'Igor Medio que recibió l'encargu de preparar aquella tinta de branu namás dos selmanes primero que'l suplementu echara a andar yera un rapaz del Natahoyo, con 23 años, acabante llicenciar en Belles Artes en Salamanca, que tocaba guitarra y buzuki y collaboraba nun tebéu autoeditáu d'insólita calidá, tituláu "Froilán", xunto a Javi Rodríguez (premiu Eisner 2025 por "Zatanna". Entós músicu de "Kaktus Jack"), Germán García ("Tess Tiniebles", "Briar") y Ruma Barbero (tamién músicu de "Felpeyu").

Al traviés de los suplementos de LA NUEVA ESPAÑA "El Paraiso", "La Escalerona", en Xixón y n'Avilés "La Peñona" trescientos mil llectores (la media del diariu daquella) vieron crecer en cada tira y en cada branu, aquella familia que retrató l'ambiente del cambiu de sieglu, l'Asturies urbana de la desindustrialización colos raigaños culturales flotantes nel mundu rural. Igor Medio, al traviés de la música folk, tenía un pensamientu y un sentimientu asturianista y les sos historietes taben escrites nel "amestáu" del área central xubíu hacia lo académico.

Igor yera un artista bien completu pal encargu: escribía el guión, dibuxaba con un estilu perespresivu y con estrueldoses onomatopeyes, tenía un acabáu mui profesional magar la so mocedá y supo afayase a los conteníos y modales d'un mediu xeneralista, como ye un diariu rexonal. Amás, yera modernu.

Los branos d'Igor Medio nunca volvieron ser iguales. El so momentu de mayor actividá musical coincidía cola necesidá de facer una tira diaria a lo llargo de los sesenta díes de xunetu y agostu.

Como bon artista del periodismu, nun yera quien a producir con antelación y ensin la presión del cierre. Pero día a día, branu a branu y añu tres d'añu, "La familia Castañón" foi faciendo un cuerpu que se convirtió nun volume apaisáu y gruesu, una edición bellísima que llegó mui xusta de tiempu a les llibreríes na Navidá de 2004- 2005. Dio-y muncha satisfacción. Finó una selmana primero de volver mover per Asturies a la familia Castañón otru branu más.