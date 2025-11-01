Les 29 pymes asturianes que van recibir 4,19 millones: van crease cien nuevos empleos

La Conseyería de Ciencia, Industria y Empléu, al traviés de l'Axencia Sekuens, que dirixe David González va sofitar con 4,19 millones l'entamu de proyeutos d'inversión presentaos por 29 pymes asturianes, según informó va unos díes el Principáu.

El Boletín Oficial del Principáu (Bopa) publicó'l llunes d'esta selmana la resolución de la llinia d'ayudes a pymes con financiamientu del Fondu de Transición Xusta (FTJ), que va sofitar inversiones empresariales por valor de 14,72 millones. Estes actuaciones van permitir la creación de cien nuevos empleos indefiníos y el caltenimientu d'otros 797, esplica'l Gobiernu asturianu nun comunicáu.

Les subvenciones financien la creación de nuevos establecimientos, l'ampliación de centros yá esistentes, proyeutos de diversificación o la compra d'activos d'empreses en riesgu de zarru en dellos sectores.

Ente les empreses beneficiaries figuren ASAC Comunicaciones, Cepillos Sacema, Rodicar, Delfin Tubes, Uromac Systems, Talleres Ramón Castro, Fedecor, Autecnia, Talleres Carlos del Valle, Hidrogenera Hydrosystems, Tinastur o Skiderma Cosmetics.

Dalgunos de los proyeutos financiaos con esta llinia d'ayudes consisten na ampliación d'un centru de procesamientu de datos, la instalación de llinies de corte de productos metálicos, un taller-llaboratoriu de soluciones n'automatización ya intelixencia artificial industrial o la creación d'una nueva firma de cosmética profesional. Tamién van recibir fondos una iniciativa pa l'automatización de procesos industriales y una planta pal mecanizáu y enxaretáu de pieces de madera pa viviendes sostenibles.

Los detalles de la resolución puede consultase nel siguiente enllaz: https://tinyurl.com/2t4uasmd

