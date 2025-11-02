La llucha contra los incendios n'Asturies recibe 28 millones
El documentu autonómicu atestaya en revisar los puntos de recarga d'agua pa la estinción
Sixto Cortina (Traducción)
La Conseyería de Movilidá, Mediu Ambiente y Xestión d'Emerxencies publicó va unos díes el plan de prevención, vixilancia y estinción d'incendios forestales pa la campaña 2025-2026. "Esti documentu refuerza la vixilancia nes zones urbanu-forestales ya impulsa les midíes d'autoproteición nos pueblos y les árees d'altu valor natural", rescampló'l Gobiernu asturianu.
El plan, que moviliza 28 millones d'euros, afita un sistema de custodia del territoriu qu'amplía la presencia d'axentes medioambientales, con un horariu más estensu, y compleméntase con guardies preventives operatives, a lo llargo de 24 hores, los 365 díes del añu. Esta estructura forma parte del modelu integral de xestión del riesgu, que combina prevención, vixilancia territorial y capacidá de respuesta.
Ente les principales novedaes destaca'l refuerzu del sistema d'inspeición y control de les franxes d'interfaz urbanu-forestal nos montes xestionaos pol Principáu. Con esti fin, los axentes medioambientales efectúen una campaña de revisión d'oficiu nes zones de mayor riesgu pa definir actuaciones que garanticen el so caltenimientu afayadizu. Tamién fexo una revisión integral de los puntos de recarga d'agua pa medios d'estinción.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
- La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela
- El 'novio asturiano' de Leonor, protagonista en Valdesoto: '¿Prestaría-y ser esposa de un buen galán de la tierrina?
- Un accidente en la 'Y' genera retenciones durante más de dos horas