La llucha contra los incendios n'Asturies recibe 28 millones

La Conseyería de Movilidá, Mediu Ambiente y Xestión d'Emerxencies publicó va unos díes el plan de prevención, vixilancia y estinción d'incendios forestales pa la campaña 2025-2026. "Esti documentu refuerza la vixilancia nes zones urbanu-forestales ya impulsa les midíes d'autoproteición nos pueblos y les árees d'altu valor natural", rescampló'l Gobiernu asturianu.

El plan, que moviliza 28 millones d'euros, afita un sistema de custodia del territoriu qu'amplía la presencia d'axentes medioambientales, con un horariu más estensu, y compleméntase con guardies preventives operatives, a lo llargo de 24 hores, los 365 díes del añu. Esta estructura forma parte del modelu integral de xestión del riesgu, que combina prevención, vixilancia territorial y capacidá de respuesta.

Ente les principales novedaes destaca'l refuerzu del sistema d'inspeición y control de les franxes d'interfaz urbanu-forestal nos montes xestionaos pol Principáu. Con esti fin, los axentes medioambientales efectúen una campaña de revisión d'oficiu nes zones de mayor riesgu pa definir actuaciones que garanticen el so caltenimientu afayadizu. Tamién fexo una revisión integral de los puntos de recarga d'agua pa medios d'estinción.

