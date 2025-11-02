Más torgues pa los ciberdelincuentes: la Universidá d'Uviéu meyora la seguridá de los dispositivos conectaos a Internet

Mas seguridá pal usuariu y más dificultaes pa los delincuentes nel siempre feble ecosistema dixital.

Una nueva teunoloxía diseñada por investigadores de les universidaes d'Uviéu y Murcia foi aprobada pol organismu internacional IETF (Internet Engineering Task Force) como solución pa protexer los dispositivos del Internet de les Coses (IoT). Les garantíes nesti ámbitu son particularmente fráxiles dientro del contestu virtual.

El términu Internet de les Coses refierse a una rede d'oxetos cotidianos que, gracies a sensores y conexones inalámbriques, pueden comunicase ente ellos al traviés de la rede ensin intervención humana. Exemplos comunes son los termostatos intelixentes, cámares de seguridá, electrodomésticos conectaos, relós o vehículos, que funcionen como pequeños nodos dixitales dientro d'una rede global.

El trabayu foi desenvueltu por Rafael Marín López, profesor del Departamentu d'Inxeniería de la Información y les Comunicaciones de la Facultá d'Informática de la Universidá de Murcia, y Dan García, del área de Telemática del Departamentu d'Informática de la Universidá d'Uviéu. L'aportación d'estos investigadores permite meyorar la seguridá nes comunicaciones de dispositivos IoT, garantizando la unviada y recepción de datos d'un xeitu seguru, inclusive naquellos con recursos computacionales mui llendaos.

Oxetivos aparentes pa los delincuentes

Estos dispositivos conectaos integráronse de forma natural na vida diaria de les persones, facilitando múltiples xeres del llar, la industria, el tresporte o la sanidá. Sicasí, la so curtia capacidá pa incorporar midíes de seguridá fuertes conviértelos n'oxetivos aparentes pa los ciberdelincuentes. Por ello, dotalos de ferramientes que garanticen una comunicación segura ye un retu prioritariu nel ámbitu de la ciberseguridá.

La solución agora aprobada pol IETF (RFC 9820) ye frutu de más d'una década d'investigación, alderiques téunicos y collaboración internacional nel senu del grupu de trabayu Authentication and Authorization for Constrained Environments (ACE), nel que participaron especialistes de dellos países.

La so aprobación refuerza'l papel de la investigación universitaria nel desenvolvimientu d'estándares globales pa un usu más seguru de la teunoloxía.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"