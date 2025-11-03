Ence pierde 22 millones pola cayida del preciu de la celulosa

La empresa española Ence, dedicada a la producción de papel y con una fábrica en Navia, rexistró unes perdes de 22 millones d'euros nos nueve primeros meses del añu, frente a les ganancies de 40,8 millones rexistraes nel mesmu periodu de 2024, según informó esti día la compañía a la Comisión Nacional del Mercáu de Valores (CNMV). La principal razón del empeoramientu de resultaos ye la cayida del preciu de la celulosa.

El resultáu brutu d'esplotación ("ebitda") d'Ence asitió en 70,7 millones d'euros hasta setiembre, menos de la metá que los 152,5 millones que rexistró nel mesmu periodu de 2024, mentanto que la cifra de negociu menguó un 16,2%, hasta los 560,1 millones.

En concretu, la celulosa rexistró hasta setiembre un preciu de venta de 513,9 euros por tonelada, daqué más d'un 23% menos que nel mesmu periodu de 2024. Sicasí, los principales productores a nivel global anunciaron xubes de preciu.

Amás, nos nueve primeros meses de 2025, la producción de celulosa de la compañía menguó un 4,2%, hasta les 710.124 tonelaes, por cuenta de la menor actividá de la factoría de Navia.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"