El Principáu aumenta en 100.000 euros al añu la so aportación al Centru de Nanoteunoloxía de L'Entregu

El Gobiernu del Principáu d'Asturies aprobó una adenda al conveniu de collaboración col Conseyu Superior d'Investigaciones Científiques (CSIC) y la Universidá d'Uviéu coles mires de "reforzar el sofitu al Centru d'Investigación en Nanomateriales y Nanoteunoloxía (CINN), allugáu en L'Entregu" (Samartín del Rei Aurelio). Esti cambiu inclúi una "medría significativa del financiamientu pa esti equipamientu", que va algamar los 1,3 millones d'euros en cuatro años.

Con esti compromisu económicu, entamáu al traviés de la Conseyería de Ciencia, Industria y Empléu, quier afitase'l papel del CINN "como referente n'investigación d'altu nivel nel ámbitu de los nanomateriales y la nanoteunoloxía". El centru va recibir 334.000 euros añales a lo llargo del periodu 2025–2028, lo que supon 100.000 euros más de los que recibía hasta agora cada añu.

La decisión, según la Conseyería de Ciencia, "enxaretase na estratexa del Principáu pa impulsar la I+D+i como motor de desenvolvimientu económicu y social, y respuende a los escelentes resultaos llograos pol centru nos últimos años".

Ampliación

Amás del refuerzu presupuestariu, "l'Executivu autonómicu trabaya na ampliación de les instalaciones del CINN". Nel nuevu espaciu, el centru va poder desenvolver un proyeutu pioneru en física cuántica: un simulador y un ordenador cuánticu basáu n'átomos de Rydberg, pal que llogró "más de siete millones" d'euros de financiación.

El procesu d'ampliación, nestos momentos, alcuéntrase en fase d'axudicación por parte de l'Axencia Sekuens. El proyeutu tien un presupuestu de 1.727.800 euros y un plazu d'execución de seis meses, según la documentación publicada na Plataforma de Contratación del Sector Públicu. La inversión tien financiación del Institutu de Transición Xusta (ITJ) nel marcu del Mecanismu de Recuperación, Tresformamientu y Resiliencia.

Cambios

El diseñu del nuevu edificiu realizóse non ensin discutiniu: primeramente, diba entamase un proyeutu de mayores dimensiones, de cerca de 10 millones, que consistía nun segundu edificiu TIC. El proyeutu quedó desiertu, y fíxose una adaptación pa intentar nun perder fondos. La empresa Madison, que compartía instalaciones del edificiu TIC col CINN, llevóse a Valnalón, dexando asina tol espaciu pal Centru de Nanoteunoloxía. Coles mesmes, licitábase esti segundu inmueble, de dimensiones más modestes, nel que se va allugar l'ordenador cuánticu. Va tener una superficie construyida de 1.284,81 m², distribuyida en planta baxa y primer planta. Ocho millones d'euros destínense al proyeutu de terminar el paséu fluvial en Llangréu.

Plantía en crecimientu

La crecedera de l'actividá científica que desenvuelve'l Centru d'Investigación en Nanomateriales y Nanoteunoloxía (CINN), que provocó un aumentu bustable de la plantía, que s'asitia yá en 91 persones, ente investigadores, personal téunicu y alministrativu.

Según la memoria d'actividá correspondiente al pasáu añu, el CINN tien contrataos a 49 investigadores senior, 6 investigadores postdoctorales, 23 estudiantes de doctoráu, 6 téunicos y 7 trabayadores na parte de xestión. Son una ventena más de los qu'había en 2023.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"