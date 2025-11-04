La teunolóxica asturiana Seresco aumenta la so facturación un 13%: estos son los motivos
La compañía, que va poco adquirió la consultora portuguesa F5IT, llogró un beneficiu de 1,2 millones nel primer semestre
Sixto Cortina (Traducción)
La teunolóxica asturiana Seresco facturó 26,9 millones d'euros nel primer semestre de 2025, lo que supon una medría de cerca del 13% al respeutive de la mesma fecha nel exerciciu anterior. La compañía llogró 1,2 millones d'euros de beneficiu y el Ebitda axustáu alzóse percima de los 3,5 millones d'euros, aumentu que, según fontes de la empresa, vien esplicáu pola incorporación de negocios d'un mayor valor añedíu y el desenvolvimientu de proyeutos en cursu de periodos anteriores.
A lo llargo del primer semestre de 2025, Seresco fexo la compra de la consultora portuguesa F5IT, un referente na implementación de soluciones de xestión de tipu ERP, CRM y SCM. Con esta integración, Seresco potenció los sos servicios de tresformación dixital pa empreses, d'acompañamientu en procesos d'internacionalización y de meyora de la productividá.
Amás, ente xineru y xunu d'esti añu afitáronse los procesos d'integración de les empreses adquiríes n'exercicios anteriores. Estes compañíes empezaron a apurrir sinerxes significatives n'árees clave como ciberseguridá y xestión de recursos humanos.
"Los resultaos del primer semestre reflexen la solidez de la nuesa estratexa y la nuesa capacidá pa siguir xenerando valor sostenible nun contestu competitivu. La incorporación de F5IT va reforzar el negociu internacional del grupu, gracies a la so esperiencia en mercaos como Estaos Xuníos, Reinu Uníu y Francia, onde vien dando los sos servicios de consultoría", apuntó Carlos Suárez, conseyeru delegáu de Seresco.
