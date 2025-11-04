La teunolóxica asturiana Seresco aumenta la so facturación un 13%: estos son los motivos

La teunolóxica asturiana Seresco facturó 26,9 millones d'euros nel primer semestre de 2025, lo que supon una medría de cerca del 13% al respeutive de la mesma fecha nel exerciciu anterior. La compañía llogró 1,2 millones d'euros de beneficiu y el Ebitda axustáu alzóse percima de los 3,5 millones d'euros, aumentu que, según fontes de la empresa, vien esplicáu pola incorporación de negocios d'un mayor valor añedíu y el desenvolvimientu de proyeutos en cursu de periodos anteriores.

A lo llargo del primer semestre de 2025, Seresco fexo la compra de la consultora portuguesa F5IT, un referente na implementación de soluciones de xestión de tipu ERP, CRM y SCM. Con esta integración, Seresco potenció los sos servicios de tresformación dixital pa empreses, d'acompañamientu en procesos d'internacionalización y de meyora de la productividá.

Amás, ente xineru y xunu d'esti añu afitáronse los procesos d'integración de les empreses adquiríes n'exercicios anteriores. Estes compañíes empezaron a apurrir sinerxes significatives n'árees clave como ciberseguridá y xestión de recursos humanos.

"Los resultaos del primer semestre reflexen la solidez de la nuesa estratexa y la nuesa capacidá pa siguir xenerando valor sostenible nun contestu competitivu. La incorporación de F5IT va reforzar el negociu internacional del grupu, gracies a la so esperiencia en mercaos como Estaos Xuníos, Reinu Uníu y Francia, onde vien dando los sos servicios de consultoría", apuntó Carlos Suárez, conseyeru delegáu de Seresco.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"