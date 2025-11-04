Uviéu premia a Lisardo Lombardía col galardón "Martínez Torner" pola so "gran defensa" del folclore

El Conceyu d'Uviéu, al traviés de la Conceyalía d'Educación y de la Escuela Municipal de Música Tradicional Asturiana, concedió esti añu'l Premiu Internacional de Folclore "Martínez Torner" a Lisardo Lombardía –ente otres munches coses xestor cultural y exdirector del Festival Intercélticu de Lorient– pola so trayeutoria nel planu cultural y la so "gran defensa" de les tradiciones. Ello ye que'l "Martínez Torner" recíbenlu persones físiques, asociaciones o fundaciones "que destacaren nel mundu de la música folclórica, danza tradicional, etnomusicoloxÍa, cultura tradicional o investigación del folclore dientro del ámbitu internacional".

Lisardo Lombardía, que va recibir el galardón el próximu día 26 de payares, celebró esti día "con muncho arguyu" el resultar escoyíu pa llevar el premiu. "Siéntome perhonráu de que m'escoyeren pa pasar a formar parte d'una llista na qu'hai personalidaes d'enorme valor. Por citar namás a unos pocos, esti premiu recibiéronlu Joaquín Pixán, Dulce Pontes, Rodrigo Romaní o la familia de Paco de Lucía pol archivu musical del maestru. Ye un auténticu honor", señala Lombardía, que nel añu 1988 entamó un proyeutu cultural amestáu a esti diariu que foi l'aniciu del actual Club LA NUEVA ESPAÑA, un foru qu'acueye cada añu más de 25.000 persones p'asistir a unos 250 actos o alderiques.

Doble allegría

L'allegría de Lisardo Lombardía ye doble. "Nun ye namás que seya un premiu perimportante, pa mi tamién lo ye que lleve'l nome de Martínez Torner. Pa tolos que trabayamos cola música tradicional y con estudios etnográficos, con folclore en xeneral, Martínez Torner ye un enorme referente", asegura. "Nun momentu nel que sigo teniendo muncha vinculación col Festival Intercélticu de Lorient y que toi trabayando na candidatura d'Uviéu a Ciudá Europea de la Cultura ye un arguyu que'l Conceyu s'alcordara de mi", amiesta.

Lisardo Lombardía, llavianés, foi ún de los fundadores del coleutivu Belenos (grupu d'estudios etnográficos asturianos), foi creador y direutor artísticu de les Nueches Celtes d'Uviéu, del Festival del Arpa Celta y del Festival Uviéu Folk, ente otres munches coses. Dende 1985 venceyóse al Festival Intercélticu p'Asturies de Lorient, primero como delegáu y dempués como direutor xeneral dende 2007 hasta 2021. Al mandu d'esti festival surdió como defensor del valor de les cultures minoritaries y d'una visión cosmopolita del interceltismu y aumentó la posición de los países celtes menos visibles y l'apertura a les diáspores del mundu célticu y los sos mestizaxes contemporaneos.

La concesión del galardón ta alliniada cola candidatura d'Uviéu a Capital Europea de la Cultura 2031.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"